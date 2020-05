Toename van antisemitische misdaden in Duitsland met 13 procent kv

10 mei 2020

05u15

Bron: Belga 1 In Duitsland is het aantal antisemitische misdaden vorig jaar met 13 procent gestegen. Dat blijkt volgens de zondagskrant Welt am Sonntag uit een jaarverslag dat dinsdag door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en Holger Münch, de voorzitter van de Duitse federale recherchedienst (BKA), officieel wordt voorgesteld.

In het jaarverslag over politiek geïnspireerde misdrijven staat onder andere dat er in 2019 zo'n 2.000 misdaden werden gepleegd jegens joden en joodse instellingen. Het jaar voordien waren er dat nog 1.799.

Meer algemeen stegen de politiek geïnspireerde misdaden in totaal met 14 procent naar ruim 41.000, tegenover 36.062 in 2018. In ongeveer 22.000 gevallen werden de strafbare feiten toegeschreven aan daders uit rechtse hoek, terwijl in zo'n 10.000 van de gevallen sprake is van een linkse overtreder. Vooral in de deelstaten Brandenburg en Thüringen was de toename met respectievelijk 52,5 en 40 procent opmerkelijk te noemen.