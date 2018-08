Toen zijn strottenhoofd moest worden verwijderd, dacht deze Nederlandse schrijver aan zelfmoord. Nu is hij er blij mee Hein Janssen

21 augustus 2018

14u52

Bron: de Volkskrant 0

Schrijver Willem Melchior (52) dacht aan aan zelfmoord toen het verdict viel. Werd hij, die altijd zo verliefd was geweest op zijn eigen lichaam, gestraft voor zijn ijdelheid? Of kon er uit dit alles toch iets moois voortkomen?

In het eenvoudige appartement van Willem Melchior aan de Amstel in Amsterdam vallen twee dingen op: de vele vliegtuigmodellen en de foto’s van zichzelf, voornamelijk bijna naakt. Die vliegtuigen zijn vanwege zijn grote passie voor jumbojets, met name de Boeing 747, de foto’s vanwege zijn andere grote fascinatie, namelijk die voor het menselijk lichaam in het algemeen, en het zijne in het bijzonder.

Je hebt 4% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN