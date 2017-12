Toen zijn date op hun eerste afspraakje dronken werd, wilde miljonair haar naar huis sturen. Ze verstopte zich in zijn villa en kreeg zijn kunstcollectie in het vizier Koen Van De Sype

Bron: BuzzFeed, KPRC2 156 Facebook Lindy Lu Layman en advocaat-miljonair Tony Buzbee. Een rijke advocaat uit het Amerikaanse Texas zal zich zijn recentste afspraakje nog lang heugen. De date van Tony Buzbee dronk teveel en toen hij haar vroeg te vertrekken, weigerde ze zijn villa te verlaten. En het werd nog erger toen ze zijn peperdure kunstcollectie in het oog kreeg.

De feiten vonden afgelopen zaterdag plaats. Buzbee had gerechtsjournaliste Lindy Lu Layman (29) uit eten gevraagd voor hun eerste date, maar de vrouw dronk daarbij iets te veel alcohol. “Ze raakte zwaar onder invloed”, aldus de rechter op haar hoorzitting. “Toen de twee terugkeerden naar zijn huis, vond meneer Buzbee dat ze beter naar huis zou gaan en vroeg hij haar om te vertrekken.”

Buzbee – een bekend advocaat – belde volgens de openbare aanklager een Uber voor de vrouw, maar ze weigerde te vertrekken en verborg zich in zijn landhuis van 12 miljoen euro. “Hij verklaarde dat hij opnieuw een Uber voor haar belde toen hij haar uiteindelijk gevonden had”, klonk het. “Maar toen die eenmaal arriveerde, werd ze plotseling gewelddadig.” (lees hieronder verder)

“Volgens het slachtoffer liep ze opnieuw zijn huis binnen en begon ze te roepen dat ze niet zou weggaan. Met een heleboel verwensingen erbovenop”, aldus de openbare aanklager. Daarop kreeg ze de dure kunstcollectie van Buzbee in het vizier. “Ze goot rode wijn over drie schilderijen – waarbij ook twee originele Andy Warhols – en trok ze van de muur. Vervolgens gooide ze twee sculpturen door de kamer. De schade wordt geschat op een kwart miljoen euro”, aldus het Openbaar Ministerie. (Lees hieronder verder)

Layman wordt nu beschuldigd van crimineel gedrag. Ze werd vrijgelaten nadat ze een borg had betaald van 25.000 euro.

Buzbee is een flamboyant figuur. Hij kwam onlangs nog in het nieuws toen hij een tank aan zijn huis parkeerde, tot ongenoegen van de omwonenden. Hij was ook een geldschieter van Donald Trump in de presidentiële campagne van vorig jaar. Zo organiseerde hij onder meer een fundraiser voor hem. Op Facebook staat zijn status momenteel op single.

Facebook Buzbee met Donald Trump.