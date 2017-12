Toen ze zei dat ze hem zou verlaten sloeg haar man haar in coma. Met de beelden ging hij opscheppen bij zijn vrienden Koen Van De Sype

Bron: The Sun, Daily Mail 0 RV Anastasia Ovisiannikova en Maxim Gribanov. “Ik heb haar onder controle.” Dat zei de Russische Maxim Gribanov (34) aan zijn vrienden terwijl hij hen beelden toonde van zijn in elkaar geslagen partner. Anastasia Ovisiannikova (28) had hem even eerder gezegd dat ze hem zou verlaten, maar met zijn vuisten had hij getoond dat hij daar niet mee akkoord was. De vrouw raakte in een coma en stierf en nu riskeert haar agressieve echtgenoot voor 15 jaar achter de tralies te verdwijnen.

De beelden zijn vreselijk: een jonge vrouw zit als een hoopje ellende op een bank met bloeduitstortingen en blauwe plekken over haar hele lichaam. Gribanov maakte ze net nadat hij Anastasia urenlang in elkaar had geslagen. Ze had volgens haar familie en vrienden eindelijk al haar moed verzameld om te zeggen dat ze hem zou verlaten voor iemand anders, na jaren van aanhoudende mishandelingen, maar hij beantwoorde dat - zoals ze al had gevreesd - met agressie.

Misbruik

Eerder al had hij de vrouw gedwongen om haar baan bij de gemeente op te zeggen. Toen haar vader en haar broer hem aanspraken op het misbruik en dreigden dat ze hem zouden aangeven, bedreigde hij hen op zijn beurt. Hun ongerustheid bleek terecht. (lees hieronder verder)

Na de aanval filmde Gribanov de verwondingen van Anastasia en trok hij naar zijn vrienden om op te scheppen over hoe hij zijn vrouw “onder controle” had. De vrouw uit Lebedyan - in het westen van Rusland - slaagde er nog net in om de hulpdiensten te bellen en ze werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze naast een reeks breuken ook zware interne verwondingen had en ze kwam in een coma terecht. Zes dagen later stierf ze.

Redenen

“We hebben de man eerst beschuldigd van mishandeling met zware verwondingen tot gevolg, maar toen de vrouw stierf, hebben we die beschuldiging aangepast”, aldus politiewoordvoerster Yulia Kuznetzova. “De verdachte heeft gedeeltelijk schuldig gepleit. Hij zei dat hij zijn redenen had.”

