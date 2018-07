Toen ze zag dat haar zoontje (2) in bed had geplast, haalde Katrina (30) riem boven. En ze sloeg tot hij niet meer bewoog KVDS

19 juli 2018

16u48

Bron: The Rapid City Journal, The NY Times, Daily Mail, The Mirror 0 Een Amerikaanse vrouw heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden voor de dood van haar 2-jarig zoontje. Katrina Shangreaux (30) uit South Dakota ging de weerloze Kylen als een razende te lijf toen ze op een dag thuiskwam en merkte dat hij in zijn bedje had geplast.

De feiten gebeurden bijna twee jaar geleden, op 28 juli 2016. Shangreaux vertelde de rechtbank hoe ze die dag al zwaar had gedronken en pijnmedicatie had genomen. Toen ze zag dat haar zoontje in bed geplast had en hij haar ook nog eens “een zijdelingse blik” toegooide en haar “Angie” noemde – naar de zus van zijn vader, die voogd van het kind was geweest tot enkele weken voor zijn dood – sloegen haar stoppen door. Ze greep een riem en begon te slaan.

Hersenbloeding

Ze gooide het kind op de grond, schopte het in zijn maag en op zijn hoofd en beet het enkele keren. Volgens Sarah Collins van het Openbaar Ministerie liep de jongen een hersenbloeding op, vertoonde hij brandwonden van sigaretten op zijn hoofdje en waren zijn genitaliën zwaar verminkt.





Toen Shangreaux merkte dat haar zoontje dood was, waste ze het bloed en de uitwerpselen van hem af en maakte ze het huis schoon. Daarbij kreeg ze de hulp van haar moeder, Sonya Dubray. Daarna belde ze het noodnummer en vertelde ze dat Kylen gestikt was in een appelsapje. “Het was een dag dat alles misliep”, vertelde de moeder van vijf kinderen tijdens het proces aan de rechter. “En ik heb spijt, elke seconde van elke dag.” (lees hieronder verder)

De zaak werd door de rechtbank behandeld in maart. Aanvankelijk pleitte Shangreaux onschuldig voor moord, maar ze kreeg een schikking aangeboden als ze schuldig zou pleiten aan doodslag. Deze week hoorde ze de strafmaat. En hoewel die in een dergelijk dossier 27 tot 33 jaar cel is, kreeg de vrouw 40 jaar cel van de rechter. Die noemde haar daad “een gruwelijk misdrijf” en de dood van de peuter “ongewoon gruwelijk, verdorven, een marteling en vernederend”. Rechter Jeffrey L. Viken benadrukte ook dat het kind geen enkele kans had gemaakt. (lees hieronder verder)

De oma van het kind – Sonya Dubray – pleit onschuldig aan medeplichtigheid en het hinderen van het onderzoek. Haar proces volgt in november.

Facebookpagina

Op een speciale Facebookpagina opgedragen aan de jongen, voerde zijn tante Angie de afgelopen maanden campagne voor gerechtigheid en een zware straf voor haar schoonzus. Zij wilde dat de vrouw levenslang zou krijgen. “Mijn arme kleine jongen”, reageerde ze toen het vonnis bekend werd. (lees hieronder verder)

Eerder schreef ze ook: “Ik had nooit mogen stoppen met vechten voor jou. Ik zie je ongelofelijk graag, Ky Sky Pie. Niemand kan ooit de liefde die wij hadden wegnemen. Ik weet alleen dat dit niet had hoeven te gebeuren. Het had voorkomen kunnen worden. Als er maar iemand geluisterd had en zijn job had gedaan”, verwijst ze naar het feit dat de rechtbank de jongen enkele weken voor zijn dood opnieuw had toegewezen aan zijn moeder.

De vader van de jongen zit momenteel in een federale cel voor de verwaarlozing en het mishandelen van een zoon die hij heeft bij een andere vrouw.

