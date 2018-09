Toen Scarlett (24) deze foto op Instagram postte, had ze nooit kunnen vermoeden hoeveel bagger ze over zich heen zou krijgen KVDS

03 september 2018

00u03 1 Een Britse blogster is in het oog van de storm terechtgekomen nadat ze een schijnbaar onschuldige foto postte op haar Instagrampagina. Het was een foto zoals Scarlett London (24) er al zo veel had gedeeld, maar deze keer werd hij opgepikt door iemand op Twitter en die haalde haar helemaal door het slijk. Om het nog erger te maken, ging de tweet daarna viraal.

“De beste dagen starten met een lach en positieve gedachten”, schreef Scarlett bij een foto van zichzelf in pyjama op bed, met een kopje thee, pannenkoeken en aardbeien. Ze verwees meteen ook naar haar kanaal op YouTube, waar je kon ontdekken hoe haar ochtendroutine eruitziet. Onderaan het bericht maakte ze duidelijk dat de foto het resultaat was van een betaald partnerschap met een bedrijf dat een mondspoelproduct maakt.

Vernietigende commentaar

Het bericht werd even later opgepikt door de Britse Nathan, die het deelde op Twitter en er een vernietigende commentaar bijschreef. “Laat me niet lachen, dit is voor niemand een normale ochtend”, fulmineerde hij. “Instagram is een belachelijke leugenfabriek, met als enige doel ons allemaal een slecht gevoel te geven over onszelf.”





En in een volgende tweet: “De beste dagen starten met het besef dat voor één keer de ongelofelijke hoeveelheid Valium die je genomen hebt om wat te kunnen slapen, uitgewerkt is en je niet in het toilet zal vallen omdat je weer eens niet op je benen kan staan.” (lees hieronder verder)

Fuck off this is anybody's normal morning.

Instagram is a ridiculous lie factory made to make us all feel inadequate. pic.twitter.com/arV7uCusiJ Nathan(@ hintofsarcasm) link

Het duurde niet lang voor er nog meer gif werd gespuid. Sommigen merkten op dat er geen thee in haar kopje zat en dat de pannenkoeken op bed eigenlijk tortilla’s waren. “Ik word bijna nooit op die manier wakker. Mijn haar is altijd vreselijk. En wie zet er nu Listerine naast haar bed?”, klonk het onder meer. Gevolgd door: “Ze heeft een slechte adem. Daarom is ze alleen.”

“Dit is zo belachelijk op zo veel manieren. Alles op deze foto is fake”, schreef iemand anders. En ook: “Belachelijk en ik heb het niet alleen over het laken met je eigen gezicht erop.”

Vals

Scarlett kreeg ook commentaar op het feit “dat ze een vals en onbereikbaar beeld” voorhield “aan makkelijk te beïnvloeden jonge mensen”. De tweet kreeg meer dan 100.000 likes en werd al meer dan 20.000 keer gedeeld. De blogster besloot het echter niet zomaar te laten passeren.

Ze deed een nieuwe post op Instagram en vertelde hoe haar account in 48 uur tijd voor de ogen van iedereen aan stukken was gereten. “Elke keer ik mijn pagina ververs, komen er honderden nieuwe smerige berichten binnengestroomd op Instagram, Twitter en YouTube. En daar zijn kwaadaardige doodsbedreigingen bij. Ik vraag aan iedereen die de berichten zonder nadenken deelt, om eerst eens op te zoeken wie ik ben als persoon, voor ze mijn naam door het slijk halen.”

Reclame

Daarop vertelde ze hoe ze inderdaad aan reclame doet, maar alleen voor merken die ze echt gebruikt en ook echt zelf koopt. “Mijn feed is geen realiteit. Het zijn inderdaad opgezette foto’s, maar dat is vrij duidelijk, denk ik. Ik stel het niet voor als een geïdealiseerd beeld van het leven dat jonge meisjes moeten nastreven. Wie mij volgt, kent mijn realiteit.”

“Ik probeer aandacht te vragen voor een aandoening van het spijsverteringsstelsel waar ik zelf ook aan lijd en die enkele jaren geleden bijna maakte dat ik niet afstudeerde aan de universiteit. Mijn account op Instagram toont dat je ook positief kan zijn en plezier kan maken met deze ziekte. Ik denk echt niet dat de inhoud die ik post, schadelijk is voor jonge meisjes”, zegt ze. (lees hieronder verder)

“Ik ben een sterke 24-jarige vrouw die al in het verleden met pesten werd geconfronteerd. Ik ben oké en zal dat na deze vreselijke ervaring ook nog altijd zijn. Maar een ander jong meisje of een andere jongeman die het mikpunt van een haatcampagne wordt, zal dat misschien niet zijn. Vergeet alsjeblieft niet dat in het centrum van elke virale storm een mens staat.”

Daarop kreeg de jonge vrouw veel steunberichten. “Het spijt me verschrikkelijk dat je dit moet meemaken”, klonk het onder meer. “Ik vind het geweldig dat je zo een sterke vrouw bent. Je zal door deze ervaring nog sterker worden. Let goed op jezelf, lief meisje.”