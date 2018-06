Toen Paul het uitmaakte met vriendin, beloofde ze wraak te nemen. Wat ze vervolgens deed, maakte hem kapot Karen Van Eyken

In mei 2016 gingen Paul en zijn vriendin, die had leren kennen via een datingsite, uit elkaar. In WhatsApp-berichten dreigde ze met wraak. Wat volgde, was een ware nachtmerrie voor de Brit uit Hertfordshire.

"Ik weet niet meer wie ik ben. Ik hield van iets dat niet bestond. Nu zal ik wraak nemen", schreef zijn ex-vriendin na de breuk. "Ik ga je kapotmaken", voegde ze daaraan toe.

Later schreef ze: "Ik heb een week vrij genomen, ik zal in die tijd naar de politie gaan en vertellen wat je me hebt aangedaan." Mijn laatste geschenk voor jou. "

Vervolgens stonden vier agenten voor zijn deur en werd Paul tijdens de raid opgepakt nadat zijn bittere ex valse claims had geuit. De politie verdacht hem van mishandeling, het toebrengen van lichamelijke letsels, aanranding en doodsbedreigingen.

"Drie dagen na mijn arrestatie heb ik de WhatsApp-berichten en andere bewijslast aan de politie getoond om te bewijzen dat ik onschuldig ben, maar het heeft allemaal niet mogen baten", legt de man uit.

"Ik was helemaal niet schuldig en toch werd ik behandeld als een gewelddadige crimineel die al veroordeeld was."

"Niemand luisterde"

"Niemand luisterde. Ik herinner me dat ik op een avond alleen maar kon huilen en bad dat mijn ex-vrienden me op straat met een mes zou neerteken zodat de politie me eindelijk zou geloven. Zo wanhopig was ik." En Paul dacht zelfs aan zelfmoord.

Uiteindelijk kwam hij vrij op borgtocht. Maar het werd nog erger. Een vrouw die pretendeerde een vriendin van zijn ex te zijn, belde naar zijn baas en beweerde ten onrechte dat hij binnenkort voor de rechter zou verschijnen vanwege een beschuldiging van verkrachting.

"Reputatierisico"

Eerst stond zijn werkgever, een private bank in Londen, nog aan zijn kant. Maar later klonk het dat hij een "reputatierisico" zou zijn en verloor hij alsnog zijn job. Ook de volgende zeven maanden zou hij geen werk vinden.

Het duurde bijna twee jaar voor hij buiten verdenking werd gesteld en zijn naam werd gezuiverd. In februari van dit jaar kreeg hij het verlossende nieuws. Blijkbaar was de politie reeds twee maanden eerder tot de conclusie gekomen dat de man geen schuld trof maar had ze nagelaten om dat mee te delen. Paul heeft nu klacht ingediend tegen de politie van Hertfordshire.