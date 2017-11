Toen Kate zonder benzine viel, gaf een zwerver haar zijn laatste 20 dollar. Ze heeft hem nu op een geweldige manier bedankt Koen Van De Sype

12u39

Bron: Philadelphia Inquirer, Daily Mail 0 GoFundMe, Facebook Kate met Johnny en onderaan links Johnny in betere tijden. Ze dacht dat ze het volgende benzinestation nog wel zou halen toen haar waarschuwingslampje begon te branden, maar dat bleek een misrekening. Toen de wagen van Kate McClure (27) ’s avonds laat plots stilviel op een snelweg in het Amerikaanse Philadelphia en ze in paniek raakte omdat ze niet wist wat ze moest doen, kreeg ze plots hulp uit onverwachte hoek.

“Het was iets voor middernacht en de weg was helemaal verlaten”, vertelt de jonge vrouw uit New Jersey over haar beproeving van vorige maand. “Mijn hart klopte in mijn keel. Ik belde meteen mijn vriend Mark (D’Amico (38), red.) en vroeg hem of hij me kon komen halen. Dat was het moment dat er plots iemand uit de duisternis op mijn wagen toe kwam gelopen.”

Jerrycan

Het bleek zwerver Johnny Bobbitt Jr. (34) te zijn. Hij vroeg haar of ze hulp nodig had en toen ze hem had uitgelegd wat er aan de hand was, zei hij haar dat ze in de wagen moest blijven zitten en de portieren moest vastmaken. Hij zou intussen benzine voor haar halen. “Toen Kate me 10 minuten later opnieuw belde, vertelde ze me dat hij al terug was met een jerrycan”, aldus Mark. (lees hieronder verder)

GoFundMe Kate en Johnny aan de kant van de snelweg waar hij haar te hulp kwam.

Kate had echter geen geld bij om de man terug te betalen, hoewel hij daar zelfs niet eens om vroeg. Ze vertrok, maar de dagen erna keerde ze enkele keren terug om Johnny voedsel, toiletspullen, kleren en wat geld te geven. Ze leerde hem ook wat beter kennen en hij bleek een voormalig marinier te zijn, die ook als ambulancier had gewerkt. En hij had wat pech gehad in het leven. “Begrijp me niet verkeerd, ik ben hier door mijn eigen toedoen. Alleen ikzelf heb er schuld aan, niemand anders”, zei hij.

Knuffel

Dat hij niemand anders iets verweet dan zichzelf, raakte het koppel en ze konden de bijzondere man niet uit hun hoofd zetten. “Hij was erg blij met wat we hem brachten”, aldus Mark. “Hij schudde onze hand en gaf ons een knuffel. Hij vertelde dat hij met de centen meteen naar een eethuis in de buurt zou gaan om iets te eten. Hij is gek op worstenbroodjes en bagels. Het viel ons ook op dat hij de spullen meteen deelde met de andere daklozen in de buurt.” (lees hieronder verder)

GoFundMe Johnny toen hij nog in opleiding was als ambulancier.

GoFundMe Johnny als helikopterverpleegkundige.

Dat laatste inspireerde Kate en Mark om nog mee te doen. “We besloten om online een geldinzameling te organiseren, zodat Johnny een nieuwe kans in het leven zou krijgen. Mochten we hem onderdak kunnen bezorgen en wat zakgeld, zou dat geweldig zijn, dachten we.”

Respons

Niets had hen kunnen voorbereiden op de respons die ze kregen. In 12 dagen tijd verzamelden ze bijna 100.000 euro. Met het geld wil het koppel een flat huren voor Johnny, hem een wagen kopen en hem wat spaarcenten geven om een maand of zes te overleven. Daarmee kan hij een mobiele telefoon aanschaffen, kleding en eten. Dat zou een einde moeten maken aan de 18 maanden die hij nu al op straat leeft. En een donkere periode waarin hij aan de drugs zat en in aanvaring kwam met het gerecht. (lees hieronder verder)

GoFundMe

“Hij wil ook graag een nieuwe job vinden”, aldus Kate. “Als we hem een plek geven waar hij thuis kan komen, kan zijn leven weer helemaal zoals vroeger worden. Vóór de problemen begonnen. Hij heeft al veel nagedacht over zijn leven. Hij heeft gewoon een duwtje nodig in de juiste richting.”

Gemotiveerd

Johnny vertelde dat hij graag in Robbinsville, New Jersey wil gaan wonen en er wil werken in het magazijn van Amazon. “Hij is erg gemotiveerd”, aldus Mark. “Hij wil niet meer op de straat leven. Hij wil weer een actief lid van de gemeenschap worden. En hij weet wat hij moet doen om dat te bereiken.”