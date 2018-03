Toen Kat (38) eindelijk over haar misbruik durfde te getuigen bleken de feiten verjaard, maar daar liet ze het niet bij KVDS

24 maart 2018

14u39

Bron: The New York Post 8 Een Amerikaanse vrouw die eind jaren 90 naar eigen zeggen misbruikt werd door een leraar op een kostschool in New York en daar pas jaren later over durfde te getuigen, heeft op een andere manier haar gram gehaald toen ze te horen kreeg dat de feiten verjaard waren. De man gaf volgens haar nog altijd gewoon les alsof er niets aan de hand was en daarop besloot ze iets anders te proberen om hem te stoppen. En te voorkomen dat er nog andere slachtoffer vielen.

“Ik ben in 1998 verkracht op de Emma Willard School door mijn geschiedenisleraar en voetbalcoach”, vertelt Kat Sullivan (38) op haar website. “Zoals zo vele misbruikers liet hij me geloven dat hij mijn vriend was. En zo iemand had ik nodig nadat mijn moeder te horen had gekregen dat ze hersenkanker had.”

Sleutel

Kat kreeg onder meer de sleutel van het kantoor van de leraar, zodat ze af en toe naar huis kon bellen. “Hij begon me berichtjes te sturen en zei dat ik er mooi uitzag. De aandacht was wel leuk”, zegt ze. “Maar als snel werden zijn berichten dwingender. En wilde hij constant weten waar ik was.”

Al snel ging dat over in fysiek misbruik. Ze werd geblinddoekt, de mond gesnoerd en verkracht, zo zegt ze zelf. Toen ze de directie van de eliteschool voor meisjes vertelde wat er was gebeurd, stuurde die haar naar eigen zeggen naar New Orleans. “Gedesoriënteerd en getraumatiseerd kwam ik in een neerwaartse spiraal terecht en werd ik zelfs dakloos. Het duurde jaren eer ik de moed had verzameld om mijn verhaal aan de politie te doen, maar daar kreeg ik te horen dat ik te laat was.”

Politie

“De politie in de staat New York kan niets meer doen voor slachtoffers van misbruik als ze 23 jaar geworden zijn”, gaat de verpleegster verder. “Je kan dan geen aanklacht meer indienen. In de plaats gaan onze misbruikers vrijuit. Daardoor kan de man die me verkrachtte, nu nog altijd lesgeven en coachen. En intussen op nog meer scholen. Terwijl mijn leven in duigen ligt.”

De Oscarprent ‘Three Billboards’ – over een moeder die met grote reclameborden langs de snelweg gerechtigheid voor haar vermoorde dochter probeert af te dwingen – gaf haar plots inspiratie. “Ik zat op een vliegtuig en bekeek de film en toen kwam het idee om iets soortgelijks te doen”, vertelt ze aan de Amerikaanse krant The New York Post.

Reclameborden

Daarop liet ze zelf drie grote reclameborden oprichten langs de kant van de weg in Albany (vlakbij de school waar alles gebeurde), in Fairfield, Connecticut (waar de dader lang woonde) en in Springfield, Massachusetts (waar hij nu woont). Op die borden riep ze de leraar ter. “Mijn verkrachter wordt beschermd door de wetten van de staat New York, ik niet”, staat er te lezen. “Jij ook niet en je kinderen ook niet.”

Op een van de borden breekt ze ook een lans voor de Child Victims Act. Die zou de leeftijdsgrens om nog een klacht in te dienen optrekken naar 28 jaar in strafzaken en 50 jaar in burgerlijke dossiers. De nieuwe wet wordt echter al jaren tegengehouden door de senaat van New York. Democraten doen nu een nieuwe poging om er geld voor uit te trekken in de nieuwe begroting, die op 1 april rond moet zijn.

Campagne

“De campagne is het enige wat ik nog kan doen om iedereen te waarschuwen voor deze man”, zegt ze. “Het is niet ideaal, maar het is beter dan niets. Ik gebruikte er een deel van het geld voor dat ik kreeg van de Emma Willard School, om me te vergoeden ‘voor het kwaad dat was aangericht’.”

@NYGovCuomo ->No more using Senate Republicans as the excuse the #ChildVictimsAct hasn't https://t.co/Jq3JcSBgky have the power to get it done.Go get it done.#RapeIsToxic #CureTheCulture #FaceItNY #PassTheChildVictimsAct @NYLovesKids @BridieUSA @NYpassCVA @PolenbergM @bradhoylman pic.twitter.com/mGhtc2axix Kat Sullivan(@ AcidKatSullivan) link

De borden blijven 28 dagen staan. Daarna zou de vrouw op haar website de dader met naam noemen en zijn foto publiceren, iets wat ze nu nog niet heeft gedaan omdat het bedrijf dat de borden plaatst bang was voor vervolging wegens smaad. Vervolging zou Sullivan nochtans niet erg vinden. “De ultieme verdediging daartegen is de waarheid en ik heb niets verbloemd. Ik zou blij zijn met een aanklacht, want dan zouden we de zaak open kunnen trekken en de dader dagvaarden.”

Misbruik

Het misbruik van de leraar werd gedocumenteerd in een rapport van 127 pagina’s dat in april vorig jaar werd bekendgemaakt. Het onthulde dat leerlingen van de school decennia lang het slachtoffer waren van het schoolpersoneel, al sinds de jaren 50. De leraar zelf is onbereikbaar voor commentaar.