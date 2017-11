Toen hij ging slapen, was Chris nog een gezonde 28-jarige man. De volgende dag was hij verlamd KVE

Chris Mills ging als een gezonde man naar bed. Maar hij werd wakker in een nachtmerrie. Ademen ging moeizaam en tegen het eind van de dag kon hij zelfs geen enkele spier meer bewegen.

Het was afgelopen juli dat op een dag zijn leven zeer plots en voorgoed zou veranderen. De man uit de stad Denton was zo gezond als een vis naar bed gegaan. Maar de volgende dag liep niet zo gesmeerd. Chris en zijn verloofde Kayleigh waren zich aan het klaarmaken om aan de werkdag te beginnen, toen plots bleek dat hij slechts uiterst moeizaam kon ademen.

Kayleigh alarmeerde daarop onmiddellijk de hulpdiensten waarna haar geliefde met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar stelden de artsen vast dat de man een zware beroerte had gekregen.

Blijkbaar was er een scheurtje in een slagader in zijn nek ontstaan waardoor de bloedtoevoer naar zijn hersenstam en ruggenmerg was gestopt. Hij mocht zich volgens de artsen gelukkig prijzen dat hij het had overleefd, maar Chris is sindsdien verlamd tot aan zijn nek en niet meer in staat te lopen, zijn armen te bewegen of zelfstandig te ademen.

We zijn nu vier maanden later en Chris ligt nog steeds in het hospitaal op een speciale afdeling. Artsen begrijpen niet waarom net deze tragedie een gezonde twintiger is overkomen.

Het leven is voor het jonge koppel sinds die noodlottige 13de juli drastisch veranderd. Maar er is misschien toch licht aan het eind van de tunnel. Mogelijk kan een peperdure stamceltherapie Chris helpen om weer zelfstandig te ademen en weer gevoel in armen en benen te krijgen. De baanbrekende behandeling kost 50.000 pond (omgerekend 56.000 euro). Daarom zijn ze met een geldinzamelingsactie gestart.

Kayleigh is ongelofelijk trots op haar verloofde. "Het is fantastisch om te zien hoe goed hij met deze moeilijke situatie omgaat. Ik heb altijd geweten dat hij erg bijzonder was", besloot ze.

En ook trouwen zullen ze zeker nog. Om er voor elkaar te zijn in goede en kwade dagen.