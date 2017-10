Toen het erop leek dat haar doodzieke moeder geboorte van kleinzoon niet zou halen, nam Georgia risicovolle beslissing Koen Van De Sype

18u15

Bron: Grimsby Telegraph 1 Twitter Een jonge vrouw uit het Engelse Cleethorpes heeft haar moeder op haar sterfbed het mooiste cadeau gegeven dat ze kon wensen. Toen het er twee weken voor de bevalling van Georgia Wilkins (18) naar uitzag dat haar doodzieke mama Mandy (43) de geboorte niet zou halen en haar kleinzoon nooit zou zien, vroeg Georgia hulp aan haar vroedvrouw.

Het was begin september toen de toestand van Mandy plots erg achteruitging. De vrouw had op haar 37ste te horen gekregen dat ze leed aan de ziekte van Alzheimer. "Ik kon de gedachten niet verdragen dat mijn moeder Theo nooit zou ontmoeten. En daarom vroeg ik aan de vroedvrouw of de bevalling niet ingeleid kon worden", aldus Georgia. Haar partner Sean Hanley (19) stond ook achter het verzoek. (lees hieronder verder)

Daughter gives birth two weeks early so dying mother can meet her grandsonhttps://t.co/llmSWBMvm2 pic.twitter.com/znJUkf7aLj Daily Mirror(@ DailyMirror) link

Lees ook Longpest van Madagaskar bereikt de Seychellen

Aanvankelijk kregen ze van de vroedvrouw een njet omdat het risico te groot was, maar het koppel ging hogerop en daar werd het licht wél op groen gezet. Op 23 september - exact twee weken voor ze was uitgerekend - werd de kleine Theo geboren in het Diana, Princess of Wales Hospital in Grimsby.



Videocall

"We deden meteen een videocall met mama", aldus Georgia. "Het was ongelofelijk. Ze kon haar ogen niet van het scherm afhouden. Ik heb altijd gewild dat mijn moeder een belangrijk deel zou zijn van het leven van Theo en daarom was het belangrijk dat ze hem nog zou zien. Het was mijn afscheidsgeschenk aan haar. Het voelde goed om te weten dat het haar gelukkig maakte. Het gaf me gemoedsrust. Dat het fout kon lopen, daar heb ik nooit aandacht aan besteed." (lees hieronder verder)

Georgia says she couldn't face the thought of her mum missing out on meeting Theo https://t.co/r6T8T3ZqdR Grimsby Telegraph(@ GrimsbyTel) link

Zo snel ze konden haastten ze zich ook naar het tehuis waar Mandy tijdens haar laatste dagen verbleef. Want ze wilden graag dat ze haar kleinzoon ook nog eens kon vasthouden voor ze stierf. "Spreken kon ze al niet meer, maar toen ze hem in haar armen hield, liepen de tranen over haar wangen. Dat was haar manier om te laten zien dat ze blij was. Het was heel emotioneel. Ik had niet gedacht dat we nog zo een respons van haar zouden krijgen. Toen wist ik gewoon dat we de juiste beslissing hadden genomen." (lees hieronder verder)

Mandy overleed uiteindelijk op 30 september, een week na de geboorte. "Het is triest dat ze er niet zal zijn als hij opgroeit, maar we zullen ervoor zorgen dat Theo weet wie ze was", aldus Georgia. "Ik weet zelf wat het is, want mijn oma Rita overleed ook aan Alzheimer op jonge leeftijd. Ze was 46. Ook mijn moeder maakte dat haar drie kinderen wisten wie die bijzondere vrouw geweest was."



Mandy wordt volgende week dinsdag begraven.

GoFundMe Mandy met haar drie kinderen.