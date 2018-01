Toen haar dochter uit het leven stapte leefde iedereen met haar mee. Maar toen ook haar zoon dat deed, gingen alarmbellen af bij politie Koen Van De Sype

25 januari 2018

15u00

Bron: Herald Sun, ABC News, news.com.au 178 Hoeveel tegenslag kan een moeder hebben? Dat is wat de politie van de Australische Gold Coast zich afvroeg over Maree Crabtree (51), toen vijf jaar na haar dochter ook haar zoon uit het leven stapte. Er werd een onderzoek gestart om te kijken of er overeenkomsten waren tussen de dossiers en daarbij legden de speurders een gruwelijk plan bloot.

Dochter Erin (18) stierf in september 2012 in Maudsland, waar het gezin toen woonde. Haar lichaam werd gevonden door een vriend van de familie en onderzocht door een lijkschouwer, maar de politie ging er al snel van uit dat de tiener uit het leven was gestapt. Ondanks niet nader genoemde eigenaardigheden op de plaats waar ze gevonden werd.

Tragedie

In juli vorig jaar volgde een nieuwe tragedie. Ook de zoon van Crabtree stierf en net als zijn zus leek Jonathan (26) uit het leven gestapt te zijn. Toen zijn lichaam gevonden werd bij hem thuis, startte de politie van de Gold Coast een onderzoek om te zien of er geen verband was tussen de twee dossiers. “Het eerste onderzoek liep op dat moment trouwens nog”, aldus inspecteur Mark Thompson. (lees hieronder verder)

Wat de politie vond, was genoeg om de vrouw gisteren op te pakken voor dubbele moord. De speurders geloven dat Crabtree haar dochter een overdosis medicijnen gaf en daarna met de rest van haar gezin op cruise vertrok. Hetzelfde scenario zou zich afgespeeld hebben bij haar zoon. Die was eerder aangeklaagd voor een gewapende overval op een apotheek in 2015. Hij had daar alle Tramadol geëist, een pijnstiller waar hij sinds een ongeval met zijn wagen in 2009 verslaafd aan was.

Volgens gerechtsdocumenten had de jongen al een paar keer geprobeerd zelfmoord te plegen en was hij daarbij zelfs meermaals gereanimeerd. Broer en zus bleken verstandelijk beperkt geweest te zijn en moesten allebei geneesmiddelen nemen van hun moeder. Die verergerden hun toestand nog en zouden uiteindelijk ook geleid hebben tot hun dood. Al snel werd het de politie duidelijk waarom.

Voordeel

Maree Crabtree bleek financieel voordeel te halen bij de dood van haar kinderen. En dat had ze ook al gedaan toen ze nog in leven waren, omwille van de psychische en fysieke problemen die ze hadden. Ze zou via de verzekering onterecht 370.000 euro opgestreken hebben tussen 2011 en 2013. De vrouw zou ook geprobeerd hebben een gehandicaptenuitkering te krijgen van 155.000 euro en de opbrengst van een levensverzekering van 81.000 euro. “Haar daden waren berekend en werden gestuurd door geldgewin”, aldus Thompson. “Het was geen mededogen van een moeder die aan het eind van haar Latijn was. Dit waren duidelijk twee gevallen van een goed geplande moord.” (lees hieronder verder)

Bij de jongeman werd een zelfmoordbriefje gevonden, maar volgens de politie werd dat door zijn moeder gemaakt. De vrouw staat ook terecht voor het folteren en mishandelen van een andere 25-jarige dochter. Zij zou meermaals zwaar verwond zijn, mogelijks al sinds haar kindertijd.

De ex-vriendin van Jonathan vertelt geschokt te zijn door het verhaal. “Hij was de liefste jongen die je je kon voorstellen”, vertelt Cheyenne Taylor. “Altijd vrolijk, altijd gelukkig. Hij deed geen vlieg kwaad. Hij vertelde ook dat Erin autisme had. Ze sprak met niemand anders dan haar moeder en haar broer.”

Kanker

Taylor vertelde ook dat ze hoorde dat een andere dochter van Crabtree kanker had. “Op sommige dagen zag ze er goed uit en zou je niet gedacht hebben dat er iets mis was met het meisje. Maar op andere dagen zag ze er vreselijk ziek uit. Dan raakte ze zelfs niet uit bed”, doet ze het verhaal.

Crabtree is volgens haar advocaat erg onder de indruk van haar aanhouding en wil in de rechtszaal de hele zaak uit de doeken doen. Ze pleit onschuldig.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.