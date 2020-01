Toeleverancier Boeing schrapt duizenden banen

10 januari 2020

Bron: Belga

Spirit AeroSystems, een belangrijke toeleverancier van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, schrapt 2.800 banen in zijn fabriek in Wichita, in de centraal-Amerikaanse staat Kansas. Ook in twee andere fabrieken zullen er banen verdwijnen.