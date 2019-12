Toekomstig vulkanologe Lillani ontsnapt aan uitbarsting op White Island en verleent mee eerste hulp: “Ik verstijfde toen ik de zwaargewonden zag” mvdb

12 december 2019

09u07

Bron: Sydney Morning Herald 0 Een toekomstig vulkanologe die vijf minuten voor de vulkaanuitbarsting het White Island verliet en inscheepte op een excursieschip, heeft met eigen ogen de eerste impact gezien van het natuurgeweld gezien. “Het leek wel alsof er een bom was ontploft”, zegt Lillani Hopkins.

De foto’s die de studente geologie van de uitbarsting nam, gaan de wereld rond. “Ik zag hoe een helikopter was weggeblazen. De wieken waren afgeknakt of gebogen”, verklaarde Lillani (23) aan The Sydney Morning Herald. “Als een uitbarsting zoiets al kan doen met metaal, wat moet dan de impact niet zijn op de menselijke huid, was het enige wat ik me kon bedenken.”



De excursie naar de vulkaan op het onbewoonde eiland was Lillani’s cadeautje voor haar jarige vader Geoff. Hun gids deelde aan alle deelnemers zaklampen en veiligheidshelmen uit. De sfeer was opperbest. Na anderhalf uur zat het bezoek erop. De groep keerde rond 14 uur (plaatselijke tijd) in een rubberboot terug naar het excursieschip. Het vaartuig voer richting een andere baai om de passagiers nog een laatste blik te gunnen op de krater. Net toen volgde de eruptie.

Het 30-koppige schip keerde meteen terug naar het eiland. Alle passagiers kregen de raad om binnenin plaats te nemen. Enkele bemanningsleden lieten de rubberen motorboot te water en haastten zich naar de vulkaan. Ze keerden snel terug en vroegen of er onder de toeristen mensen waren die wisten hoe ze eerste hulp moesten verlenen. Lillani, haar vader en enkele anderen gingen mee.



“Ik verstijfde toen ik zag hoe erg de gewonden eraan toe waren. Ik goot water over hun derdegraadsbrandwonden, probeerde hen bij bewustzijn te houden en hun hoofdwonden te bedekken. Ik denk dat ik twee uur daarmee bezig ben geweest. Sommige gewonden konden nog spreken, anderen konden het enkel uitschreeuwen van de pijn. Niet alle gewonden verstonden Engels.”



De zwaargewonden konden aan boord worden gebracht, waarop het excursieschip de 75 minuten durende overtocht naar het vasteland aanvatte. Een patrouilleboot van de kustwacht kwam het schip tegemoet. Spoedartsen en verpleegkundigen gingen aan boord. Ze hadden pijnstillers voor de overlevenden bij, maar velen waren zo zwaar verbrand dat de medicatie geen nut had. Lillani zag bij aankomst in de haven hoe de ambulances en helikopters klaarstonden om de hulpverlening van hen over te nemen.



Het dodental door de uitbarsting is opgelopen naar acht. In totaal liepen 47 mensen op het eiland rond, waarvan er nog negen worden vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat ze de eruptie niet hebben overleefd. Hun lichamen konden nog niet worden geborgen.

Lillani bestudeert in haar opleiding al vijf jaar vulkanen. “Vroeger zei ik voor de grap dat ik er altijd van droomde om een uitbarsting mee te maken, maar nu weet ik beter. Zoiets meemaken, wens je niemand toe. Was het vijf minuten eerder gebeurd, was ik er misschien niet meer geweest.”