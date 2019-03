Tod D. Wolters benoemd als bevelhebber van de NAVO-troepen in Europa TT

15 maart 2019

17u57

Bron: Belga 0 De Amerikaanse generaal Tod D. Wolters is benoemd als Supreme Allied Commander Europe (SACOER), de bevelhebber van de NAVO-troepen in Europa. Dat bevestigt de NAVO zelf.

Wolters neemt de fakkel over van Curtis M. Scaparrotti tijdens een overgangsceremonie in de lente, in het hoofdkwartier van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Bergen. Scaparrotti was sinds 2016 bevelhebber in Europa.

De 59-jarige Wolters is vandaag onder meer commandant van de Amerikaanse luchtmacht in Europa en in Afrika. Hij begon zijn carrière als oorlogspiloot, en nam deel aan vier Amerikaanse operaties in Irak: Desert Storm, Southern Watch, Iraqi Freedom en Enduring Freedom.

Wolters werd genomineerd door de Amerikaanse interim-minister van Defensie, Patrick Shanahan. De Amerikaanse Senaat moet zijn benoeming nog goedkeuren.

De SACOER is altijd een Amerikaanse generaal, omdat Europa de secretaris-generaal van de NAVO aanduidt. Dat is momenteel de Noor Jens Stoltenberg. Zijn adjunct is een Europese officier.

De bevelhebber van NAVO-troepen in Europa is een van de twee strategische commandanten van de NAVO. De vroegere Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower was de eerste om die functie op te nemen, tot 1952.