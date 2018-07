Toch nieuwe zoektocht naar Belgische avonturier Marc Sluszny kg

09 juli 2018

08u19

Bron: SSF, Belga 0 Het Franse gerecht gaat vanaf maandag toch weer zoeken naar het lichaam van de verdronken Belgische avonturier Marc Sluszny. Dat hebben de kranten van Mediahuis vernomen van de duikers van de organisatie Spéléo ­Secours Français (SSF).

De 56-jarige Sluszny raakte op 28 juni vermist tijdens een duikpartij in de grot in Salses-le-Château, nabij Perpignan. De avonturier was met een collega op 125 meter diepte aan het duiken toen het touw dat hen verbond, brak. De andere duiker raakte nog boven en sloeg alarm, maar Sluszny werd niet meer gevonden.

De hulpdiensten zijn ervan overtuigd dat hij dat niet overleefd heeft. Het parket van Perpignan gaf eerder al aan dat er geen zoektocht naar zijn lichaam zou komen, omdat dat te ­gevaarlijk zou zijn.



Maar vanaf vandaag gaat een team van 18 mensen toch op zoek naar de Belg, op vraag van het gerecht, zegt Bernard Tourte, de voorzitter van SSF. Zondagavond waren de reddingswerkers al ter plaatse om de situatie in te schatten. "We hebben vier dagen voor de zoektocht uitgetrokken", zegt Tourte. Het gerecht wil niet alleen Sluszny aan zijn familie teruggeven, maar ook zekerheid krijgen over hoe de Belg om het leven kwam.