Toch geen noodlottig ongeval? Moeder overleden Nederlandse Sharleyne (8) alsnog opgepakt

Bron: ANP 0 rv Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven. De moeder van de in 2015 overleden 8-jarige Sharleyne uit het Nederlandse Hoogeveen (provincie Drenthe) is alsnog opgepakt. De 37-jarige vrouw wordt verdacht van moord dan wel doodslag, laat het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) weten.

Het meisje viel in juni 2015 van tien verdiepingen hoog haar dood tegemoet. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een noodlottig ongeval ging, maar de vader van het meisje geloofde dat niet en begon een zogeheten artikel-12 procedure.

Op basis van nieuwe aanwijzingen, zoals een nieuw forensisch rapport, is de moeder gisteren alsnog aangehouden. Ze zal de komende dagen worden gehoord.

Gegooid

Vader Victor Remouchamps kan niet verwerken dat het nog altijd niet is opgehelderd waarom zijn dochter midden in de nacht van de balustrade van de flat in Hoogeveen viel, sprong of werd gegooid.



rv Sharleyne en haar vader Victor.

Nadat haar ouders in 2011 uit elkaar zijn gegaan, groeit Sharleyne op in de Hoogeveense flat De Arend, bij haar alcoholverslaafde moeder. Sinds 2012 ontvangen instanties als Centrum Jeugd en Gezin verschillende meldingen dat het niet goed gaat met Sharleyne. Als haar moeder een nieuwe relatie krijgt, wordt meermaals melding gedaan van huiselijk geweld. Het meisje gaat zo onder de spanningen gebukt, dat ze onzindelijk wordt.

Drugsdealer

Sharleyne verblijft regelmatig in de woning van een drugsdealer en een alcoholist, waar de honden hun behoefte doen op de vloer."Als je dit dossier leest, springen de tranen je in de ogen", zegt advocaat Diekstra. "Het is onverklaarbaar waarom de instanties niet hebben ingegrepen."