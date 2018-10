Toch een dode bij landing die op het water eindigde SVM

02 oktober 2018

11u01

Bron: Belga 1 In het vliegtuig dat vrijdag in een lagune in Micronesië was terechtgekomen, is het lichaam van een passagier aangetroffen. Dat maakte luchtvaartmaatschappij Air Niugini bekend. Eerder klonk het dat alle 47 inzittenden gered waren.

De Boeing 737 had de landingsbaan van de luchthaven van Chuuk gemist, een van de staten van Micronesië. Het vliegtuig kwam 150 meter verder in het water terecht.

De Boeing was vertrokken uit Pohnpei -een ander eiland van Micronesië- en zou een tussenstop maken in Chuuk. Daarna zouden de reizigers naar Port Moresby, de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea, vliegen.

Waterpeil steeds hoger

Ooggetuigen vertelden dat het toestel een uur na de crash in de lagune was gezonken. Plaatselijke bewoners en leden van de Amerikaanse Navy waren vlakbij en hielpen met boten de inzittenden uit het vliegtuig. Intussen kwam het waterpeil in het toestel steeds hoger te staan.

In het weekend doorzochten duikers het gezonken vliegtuig. Een passagier op de lijst was niet gevonden. Verschillende andere inzittenden hadden wel gezegd dat hij het vliegtuig had verlaten voor het toestel onderging. Gisteren werd dan toch zijn stoffelijk overschot gevonden.