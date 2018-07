Toblerone keert terug naar origineel formaat Arne Adriaenssens

21 juli 2018

17u20

Bron: BBC 2 De Zwitserse chocoladereep Toblerone zal binnenkort terug in zijn origineel formaat in de rekken liggen. Dat liet het Britse moederbedrijf Mondelez weten. Het statement komt er na 2 jaar aan commentaar op het ‘vernieuwde’ stuk chocolade.

In 2016 veranderde het snoepbedrijf het model waardoor er nog maar één op de twee iconische torentjes overbleven. Daartussen ontstonden grote gaten. Ze deden dit naar eigen zeggen omdat de grondstoffen duurder werden en ze de prijs van hun product niet wilden opslaan.

Liefhebbers voelden zich destijds verraden door het bedrijf. Aan de verpakking noch de prijs kon je afleiden dat er iets veranderd was, maar eens je het doosje opende, had je plots 50 gram minder.



Nu, twee jaar alter herroept het bedrijf die beslissing dus en drijven ze het gewicht weer op naar 200 gram. Hoeveel de repen zullen kosten, is nog niet duidelijk. Wanneer je ze in de winkel zal vinden evenmin.