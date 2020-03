Tirol helemaal in quarantaine YV

19 maart 2020

10u17

Bron: Belga, ANP 0 De Oostenrijkse deelstaat Tirol met 750.000 inwoners gaat helemaal in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus in het Alpengebied tegen te gaan. Dat kondigde de lokale autoriteiten aan.

In alle 279 gemeenten mogen mensen hun woonplaats alleen nog verlaten om dringende redenen zoals werk of voor medische behandeling. Oostenrijk heeft al strenge maatregelen genomen, maar de Tirolse Premier Günther Platter gaat nog een stap verder en isoleert zijn deelstaat ook van de rest van Oostenrijk.

Broeihaard

Tirol is de belangrijkste haard van de ziekte in Oostenrijk, met 474 positieve gevallen op een totaal van 1.646 (vijf doden) in het land. De autoriteiten hebben kritiek gekregen dat ze halfslachtig hebben gereageerd op het virus. Afgelopen zondag pas werd het wintersportseizoen stopgezet.

“Het isolement van Tirol is absoluut noodzakelijk. Omdat we willen voorkomen dat het virus zich vanuit Tirol verspreidt en we ons ook meer willen beschermen”, schrijft de president van de regio. Platter zei dat mensen de gemeente niet uit mogen als er een bank, een arts en een apotheek aanwezig is. Anders moet men zich tot een aangrenzende gemeente beperken.

