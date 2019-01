Tipsy co-piloot net voor het opstijgen opgepakt op Schiphol: vlucht geannuleerd kg

27 januari 2019

12u39

Bron: ANP 0 De politie op Schiphol heeft vandaag een dronken co-piloot aangehouden. De 51-jarige man bleek bij controle een alcoholpromillage van 0,63 te hebben, terwijl voor vliegtuigpersoneel slechts 0,2 promille is toegestaan.

Toen hij werd gecontroleerd, zat de man al aan boord van het toestel van een buitenlandse vluchtmaatschappij, meldt de politie. Omdat het toestel zonder de co-piloot niet mocht vertrekken, is de vlucht geannuleerd. De co-piloot kreeg een boete van 3.400 euro, die hij ter plaatse betaalde.



De 0,63 promille in zijn bloed komt overeen met ongeveer twee à drie glazen alcohol. In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voor een vlucht eigenlijk geen alcohol nuttigen. De overige tien bemanningsleden hadden niet gedronken.

