Tip over Florida-schutter verticaal geklasseerd: vrouw waarschuwde FBI 13 minuten lang voor Cruz die "op ontploffen stond" TT

24 februari 2018

19u53

Bron: CNN, The Wall Street Journal 0 Een vrouw die begin januari naar de FBI belde om te waarschuwen voor het gevaar dat Nikolas Cruz, de schutter van de school in Parkland, Florida, omschreef de jongeman als iemand die "op ontploffen staat". De vrouw getuigde bijna een kwartier lang aan de telefoon over het gewelddadige en bedreigende gedrag van Cruz, toch besliste de FBI niets met de tip te doen.

De krant The Wall Street Journal kon de volledige transcriptie van het telefoongesprek op 5 januari inkijken en plaatste het gesprek online (zie onderaan). Het was een kennis van Cruz die op die dag naar de tiplijn van de FBI belde, waar iedereen al dan niet anoniem melding kan maken van verdacht gedrag.

De vrouw in kwestie, die in het belang van het onderzoek naar de moordpartij anoniem blijft, beschrijft meer dan 13 minuten lang het gedrag van Cruz, die ze goed kende. De 19-jarige schoot op 14 februari 17 mensen dood in zijn voormalige middelbare school in Parkland, Florida. Volgens de kennis had Cruz drie verschillende Instagram-accounts, waarop hij regelmatig poseerde met wapens en waarbij hij ook bedreigingen uitte. "Ik wil mijn geweten zuiver houden voor het geval er iets zou gebeuren, en volgens mij gaat er ook iets gebeuren", zo waarschuwde ze de FBI-medewerkster aan de telefoon.

"Mentale capaciteit van 12- tot 14-jarige"

"Hij is 19 maar heeft de mentale capaciteit van een 12- tot 14-jarige", zegt de dame in kwestie. Ze vertelt hoe Cruz van school werd gestuurd voor zijn agressieve gedrag. Zo gooide hij met stoelen "omdat hij het niet leuk vond hoe ze tegen hem spraken". Op een keer haalde hij volgens de tipgeefster een vogeltje binnen dat tegen het raam was gevlogen en sneed het open "om te kijken wat erin zat". "Voor mij zou dat de rode lijn zijn", aldus de vrouw.

De beller waarschuwde ook dat Cruz het geld van zijn overleden adoptiemoeder gebruikte om wapens en munitie mee te kopen.

Eerder was al bekend geraakt dat de FBI met de tip niets had gedaan, omdat er geen bewijs was van een dringende dreiging. Nu blijkt dat het onderzoek na de tip nog geen uur heeft geduurd, waarna de tip verticaal werd geklasseerd. Ook eerdere tips, onder andere over Cruz' dreigende taal op zijn sociale media, werden in de wind geslagen omdat ze toen nog niet aan de jongeman konden worden gelinkt. Op YouTube postte de 19-jarige al in september dat hij "professioneel schoolschutter" wilde worden.

De FBI zegt nu de werking van de tiplijn onder de loep te nemen om fouten in de toekomst niet meer te laten gebeuren. Vandaag bleek ook dat niet minder dan vier agenten van het lokale politekorps de school niet binnen durfden terwijl Cruz aan zijn moordpartij bezig was. Een ander korps dat pas later toekwam zou stomverbaasd zijn geweest de agenten schuilend achter hun auto's te hebben zien zitten. Zij gingen de school wel binnen.