Tinneke doet emotionele oproep aan dief: “Breng schijf met babyfoto's alsjeblieft terug”

Chantal Blommers

11 januari 2020

13u51

Bron: AD.nl

10

De Belgische Tinneke Vos was met collega's uit eten in het Nederlandse Dordrecht toen uit haar auto een laptop en een externe schijf werden gestolen. Ze doet een oproep aan de dieven: “Die laptop is vervangbaar, maar de foto's niet”.