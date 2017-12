Tinderdate schreeuwde haar onschuld uit in video op Facebook, maar politie vond lijk van vermiste Sydney jv

Bron: omaha.com 0 Lincoln Police Department De 24-jarige Sydney Loofe was sinds half november vermist. Ze werd het laatst gezien in het huis van haar Tinderdate, een vrouw van 23. Die beweerde in een video op social media niets met de verdwijning te maken te hebben. De politie vond gisteren het lijk van Loofe.

De politie en de FBI waren op zoek naar Sydney Loofe, die op onrustwekkend verdween in Lincoln, Nebraska. De speurders botsten op twee mogelijke verdachten: de 23-jarige alleenstaande moeder Bailey Boswell en de 51-jarige Aubrey Trail. Boswell ging in de week van Sydney Loofes verdwijning twee keer op date met haar. De twee hadden elkaar via Tinder leren kennen.

De politie kwam ook bij Trail terecht omdat het laatste gsm-signaal van Loofe werd opgepikt in Wilber, waar de man samenwoont met Boswell.

Aubrey Trail en Bailey Boswell.

Woensdag postten Trail en Boswell samen een video op Facebook om hun onschuld uit te schreeuwen. Boswell zegt daarin dat ze met Loofe wat rondreed, dat ze samen cannabis rookten, en dat het klikte tussen hen beiden. Ze had naar eigen zeggen Loofe afgezet bij een vriendin van haar. "Ik gaf haar mijn nummer. We zouden in het weekend naar het casino gaan, maar ik heb niks meer van haar gehoord", beweert Boswell in de video die negen minuten duurt.

Het bizarre duo zette vrijdag opnieuw een filmpje online, alvorens zich aan te geven bij de politie. "Ik doe wat ik doe, als ik een dief ben, dan ben ik een dief", zegt Trail daarin. "Maar verdomme, ik heb nog nooit iemand vermoord in mijn leven. Ik heb nog nooit een vrouw verwond." De man werd in het verleden veroordeeld voor fraude met valse cheques. Hij bekent in de video dat hij een dief is, maar "daar stopt het". Hij ontkent ook de reacties van sommigen op social media als zou hij een pedofiel zijn, omdat hij met de 23-jarige Boswell opduikt: "Ik haat pedofielen". Hij voegde eraan toe dat zijn enige optie was om zich aan te geven.

Trail en Boswell zitten voorlopig vast in de cel.