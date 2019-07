Tinder verbergt LGBTQ+ gebruikers in onveilige landen ses

26 juli 2019

11u46

Tinder gaat LGBTQ+ gebruikers beter beschermen als ze naar landen reizen waar andersgeaardheid nog steeds illegaal is.

“Het is belangrijk dat we in het achterhoofd blijven houden dat er nog steeds 70 landen zijn waar andersgeaardheid strafbaar is”, zegt Tinder in een persbericht. Daarom ontwikkelde de datingapp een Traveler Alert dat in de app zal verschijnen als die wordt geopend in een van die 70 landen. Op die manier wil Tinder haar LGBTQ+ gebruikers waakzaam maken voor de gevaren die ze daar lopen door hun geaardheid.

Wie zich op de datingapp heeft aangeduid als lesbisch, biseksueel, transgender of queer, zal niet langer automatisch worden weergegeven op de app zodra ze in een land zijn waar niet-heteroseksuele relaties worden bestraft.

De lokalisatie werkt via de netwerkverbinding. Eens in het land krijg je de keuze om je profiel te verbergen. Wie expliciet kiest om dat niet te doen, zal nog steeds zonder seksuele voorkeur of geslacht worden weergegeven. Zo wil het bedrijf voorkomen dat politiediensten die informatie gebruiken om iemand te arresteren of bestraffen.

Voor de landenlijst werkt Tinder samen met ILGA World, de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. Het gaat om bijna zeventig landen. Onder meer in Iran, Saudi-Arabië en Soedan staat zelfs de doodstraf op seksuele handelingen met iemand van hetzelfde geslacht.

Wie nadien weer in een land komt waar de rechten voor LGBTQ+ beter zijn, wordt weer als vanouds getoond op de datingapp. De functie wordt de komende dagen wereldwijd uitgerold op Android en iOS.