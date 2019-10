Tina (46) na bijna dertig jaar herenigd met kind waarvan ze dacht dat het dood was KVE

15 oktober 2019

12u47

Bron: CNN, KMPH 6 Tina Bejarano uit Californië zette een kind op de wereld toen ze zeventien was. Haar moeder zei dat de baby een kwartier na de geboorte was overleden. Tina geloofde dertig jaar lang dat haar kind dood was, maar kreeg dan plots een een bericht dat alles zou veranderen. Haar kind was nog in leven en woonde aan de andere kant van het land.

De Amerikaanse vrouw werd opgevoed door een stiefvader en moeder die haar mishandelde. Toen Tina op haar zeventiende beviel van een kind, zei haar moeder eerst dat ze het niet mocht houden. “De dag nadien kwam mijn moeder terug en vertelde dat het meisje een kwartier na de geboorte was gestorven”, aldus Tina. “Het kindje heeft het niet gehaald, het was ziek”, liet de moeder haar in de waan.

Sinds die noodlottige dag is Tina samen met haar echtgenoot de verjaardag van de baby blijven vieren. Dat deden ze decennialang. Rond die periode was de vrouw altijd depressief. “Het was telkens een moeilijke tijd. Ik huilde dagenlang.”

E-mail

Maar dan kreeg Tina plots een e-mail. “Ik denk dat we moeten praten”, luidde het. “Wij zijn verwant, jij bent mijn moeder.” Een DNA-test had de verwantschap aangetoond.

Haar kleine meisje van toen, Kristin, was al die tijd in leven en uitgegroeid tot een 29-jarige volwassene. En zij was nu een hij geworden. In plaats van een dochter had Tina nu een zoon die met vrouw en kind samenwoonde.

“Het geeft niet, ik maal er niet om dat hij in transitie is. Het gaat om mijn kind. We zijn zo blij dat hij in leven is”, legde Tina uit.

Geadopteerd

Kristin werd vijf dagen na zijn geboorte geadopteerd door een liefhebbende familie en groeide op in Las Vegas. Nu woont hij met zijn gezin in New Jersey. Hij kon nooit vermoeden hoe vaak zijn biologische moeder al die tijd aan hem heeft gedacht.

Ze hebben nu elke dag contact met elkaar. Voorlopig nog in de digitale wereld. Maar daar hopen ze snel verandering in te kunnen brengen. Kristin zou met zijn gezin in november naar Californië komen. En dan kunnen moeder en zoon elkaar eindelijk vastpakken.