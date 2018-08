Times Square in New York afgesloten wegens bijenzwerm kv

29 augustus 2018

01u48

Bron: AD 2 Een zwerm van duizenden bijen is dinsdag neergestreken op Times Square in New York. De politie moest een deel van het drukbezochte toeristische plein in Manhattan zelfs afsluiten, zodat de insecten veilig verwijderd konden worden.

De bijen streken rond lunchtijd neer op het blauwgele afdakje van een hotdogkraampje, vlakbij een drukke kruising op 43rd Street en Seventh Avenue. Hordes toeristen en toevallige voorbijgangers bleven staan kijken naar het bijzondere tafereel.

Volgens deskundigen was de zwerm, onder leiding van hun koningin, op zoek naar een goede plek voor een nieuwe kolonie. Een agent die zelf bijenhouder is, kwam in beschermende kledij met een speciale stofzuiger ter plaatse om de bijen op te zuigen. Hij zou ze later op een plek buiten de stad een veilig onderkomen geven, aldus politiewoordvoerder Sophia Mason.

"Het duurde zo'n drie kwartier voor alle bijen waren opgezogen'", aldus Mason. Niemand raakte gewond. "De bijen hadden vast zin in een hotdog", zo grapte ze.

BEES? BEES. 🐝🐝 This swarm was spotted at a hot dog stand in Times Square on Tuesday. pic.twitter.com/u89uARJLtR Spectrum News NY1(@ NY1) link