Time roept vrouwen achter #MeToo-beweging uit tot 'Persoon van het jaar' TT

13u52

Bron: Reuters 0 REUTERS Ashley Judd, Susan Fowler, Adama Iwu, Taylor Swift en Isabel Pascual op de Person of the Year cover van Time . De internationale #MeToo-beweging, waarbij vrouwen getuigen over seksueel misbruik en ongepast seksueel gedrag, is door Time Magazine uitgeroepen tot 'Person of the Year'. De Amerikaanse president Donald Trump staat op twee, gevolgd door de Chinese president Xi Jinping.

"Dit is de snelstgroeiende sociale beweging die we de laatste decennia hebben gezien", aldus Time-hoofdredacteur Edward Felsenthal in het NBC-programma Today. "Het begon met individuele zeer moedige acties van honderden vrouwen - en soms ook mannen - die naar voren kwamen om hun eigen verhaal te vertellen. Zij zijn de doorbrekers van de stilte."

Voor Time zijn zij dan ook allemaal 'persoon van het jaar'.

Later meer.