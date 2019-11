Time Magazine zet Nederlandse politicus Jesse Klaver op lijst met talenten van de toekomst IB

13 november 2019

23u30

Bron: Belga, nu.nl 0 De Nederlandse politicus Jesse Klaver staat op de lijst van honderd belangrijkste talenten van de toekomst van Time Magazine, de Time 100 Next . Het is de eerste keer dat het Amerikaanse tijdschrift de lijst publiceert.

"De Europese Unie heeft te maken met een groene golf en Jesse Klaver is een belangrijke drijvende kracht achter deze golf. In zijn vier jaar durende ambtstermijn als leider van GroenLinks, heeft Klaver de vertegenwoordiging van de partij in de Tweede Kamer bijna verviervoudigd en bijgedragen aan de totstandkoming van een historische wet die de Nederlandse uitstoot tegen het midden van de eeuw vrijwel geheel moet uitbannen", aldus Time.

Anderen die op de lijst voorkomen zijn onder anderen de president van Costa Rica Carlos Alvarado Quesada, de Amerikaanse presidentskandidaat Pete Buttigieg, rapper Lil Nas X en NBA-speler Zion Williamson.

In een eerste reactie laat Klaver in de Nederlandse media weten zich “vereerd te voelen.” “Het zegt vooral veel over die hele groene beweging en jongeren die de straat opgaan om verandering af te dwingen. Daar ben ik heel trots op", klinkt het.

