Time Magazine pakt uit met sprekende cover: "Welkom in Amerika" HA

21 juni 2018

18u01

Bron: Huffington Post 0 Donald Trump prijkt opnieuw op de cover van Time Magazine. Op de voorpagina van de nieuwste editie is te zien hoe de Amerikaanse president neerbuigend neerkijkt op een huilende migrantenkleuter. "Welkom in Amerika", staat ernaast.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een fotomontage. Het 2-jarige meisje werd vorige week gefotografeerd aan de Amerikaans-Mexicaanse grens door persfotograaf John Moore.

Op de afbeelding, die massaal gedeeld werd, is te zien hoe het kind tranen met tuiten huilt terwijl haar moeder gefouilleerd wordt door een grenswachter. De foto werd wereldwijd opgepikt om het inhumane migratiebeleid van Trump aan te klagen. In het grensgebied werden sinds het nieuwe nultolerantiebeleid van de Republikein al meer dan 2.000 gezinnen uit elkaar gehaald na aankomst in de VS.

Geluidsopnames waarin kinderen te horen zijn die in detentiecentra om hun moeder of vader schreeuwen, zetten de handelwijze van de president extra onder druk. Eerder uitte ook Melania Trump kritiek op het beleid van haar man. Via een woordvoerder liet ze weten dat ze "het haat om te zien hoe kinderen bij de grens van hun ouders worden gescheiden".

Trump hield wekenlang vol dat hij de wet niet kon veranderen en dat het beleid de schuld was van de Democraten. Gisteren ondertekende de Amerikaanse president dan toch een besluit dat het scheiden van migrantengezinnen aan de Amerikaanse grens moet voorkomen.

Het is al de derde keer in evenveel weken tijd dat Trump de cover van het prestigieuze Time Magazine haalt. Vorige week nog werd hij afgebeeld naast de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Een week eerder verscheen hij als koning op de voorpagina van het weekblad.