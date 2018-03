Tillerson zegt "gemeen" Washington vaarwel in afscheidsspeech kv

22 maart 2018

21u03

Bron: Reuters 0 Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die vorige week de bons kreeg van president Donald Trump, noemde Washington een "gemene stad" tijdens een afscheidsspeech aan zijn medewerkers. Over president Trump repte Tillerson met geen woord.

"Dit kan een erg gemene stad zijn, maar je hoeft er niet voor te kiezen om eraan deel te nemen", vertelde Tillerson aan de personeelsleden die zich verzameld hadden in de lobby van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn opmerking werd op luid applaus onthaald. "Elk van ons kiest wie we willen zijn, hoe we behandeld willen worden en hoe we anderen behandelen", ging hij verder.

Tillerson werd vorige week via een tweet van president Trump de laan uitgestuurd. Er heerste al maanden wrevel tussen beide mannen over de aanpak van Noord-Korea, Rusland en Iran. Trump deelde via Twitter mee dat CIA-directeur Mike Pompeo Tillersons plaats zou innemen.

Sinds zijn ontslag heeft Tillerson pertinent geweigerd om Trump te bedanken voor de kans die hij kreeg om het ministerie van Buitenlandse Zaken te runnen.

Hoewel het vandaag Tillersons laatste werkdag was, behoudt hij zijn titel tot 31 maart. Tillerson, die zijn bevoegdheden tijdelijk heeft overgedragen aan viceminister John Sullivan, had maandag een ontmoeting met opvolger Pompeo.