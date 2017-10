Tillerson ontmoet Afghaanse president tijdens verrassingsbezoek Kaboel KVE

18u22

Bron: Belga 0 AP De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft vandaag een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Hij ontmoette onder meer president Ashraf Ghani en premier Abdullah Abdullah, zo blijkt uit een mededeling van de Amerikaanse ambassade.

Het bezoek komt er vlak nadat berichten over de nieuwe Amerikaanse strategie voor de regio in de media waren verschenen. Zo willen de VS meer mensen naar Afghanistan sturen om de taliban te bestrijden.



Tillerson liet tijdens zijn bezoek verstaan dat die nieuwe strategie duidelijk het Amerikaanse engagement aantoont om vrede te brengen in Afghanistan. Tegelijkertijd verzet hij zich tegen "veilige plaatsen voor terroristen die deze doelstelling bedreigen".



Het bezoek van Tillerson maakt deel uit van een uitgebreide reis door de regio. Gisteren was hij al aanwezig in Riyad, om de oprichting te steunen van een samenwerkingsraad tussen Saoedi-Arabië en Irak.



Deze avond staat in Bagdad nog een bezoek aan de Iraakse premier Haider al-Abadi op het programma. Wellicht zal daarbij ook worden gesproken over de omstreden verklaring die Tillerson zondag in Saoedi-Arabië had afgelegd.



De Amerikaanse minister had toen verklaard dat alle "Iraanse milities" Irak moeten verlaten. Hij doelde daarmee op Hashd al-Shaabi, een koepelorganisatie van sjiitische milities die het Iraakse leger ondersteunden bij de strijd tegen de terroristische organisatie IS (Islamitische Staat). In een reactie had het kabinet van de Iraakse eerste minister laten verstaan dat Hashd al-Shaabi volledig uit Irakezen bestaat, die ook onder de controle van de Iraakse regering vallen.