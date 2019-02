Tilburg laat opnieuw buitenlanders toe in coffeeshops HR

08 februari 2019

13u48

Bron: Belga, Omroep Brabant 0 De Nederlandse stad Tilburg gaat coffeeshops definitief niet meer controleren op buitenlanders. “Drugstoeristen blijven welkom”, heeft burgemeester Theo Weterings besloten naar aanleiding van de positieve uitkomst van een experiment dat vorig jaar werd ingevoerd.

Sinds 1 maart worden buitenlanders bij wijze van proef weer toegelaten in Tilburgse coffeeshops. De meeste inwoners zeggen dat ze geen verschil merken. Ook de overlast van drugstoeristen valt mee. Volgens de gemeente komt dat omdat het percentage buitenlandse bezoekers (15 tot 20 procent) niet vergelijkbaar is met de aantallen drugstoeristen waar vooral Limburgse plaatsen mee te maken krijgen.

“Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan omdat het onder andere heeft geleid tot minder overlast. De logische volgende stap is een langere proefperiode. Ik wil meten of het buitenlandse bezoek aan coffeeshops probleemloos blijft verlopen”, zegt de burgemeester tegen Omroep Brabant.

Niet iedereen blij

Niet iedereen in Tilburg is blij met de maatregel. Fractievoorzitter Marcel van den Hoven (CDA) vreest voor een toestroom van drugstoeristen. “De burgemeester legt de rode loper uit voor drugstoeristen”; zegt hij.

In 2012 werd besloten dat coffeeshops in het zuiden van Nederland vanwege de strijd tegen het drugstoerisme niet meer aan buitenlanders mochten verkopen. In sommige plaatsen is daar nooit streng op gecontroleerd en andere gemeenten hebben de regels langzaam versoepeld.

