TikTok verboden in Pakistan wegens “immorele inhoud” SVL

09 oktober 2020

19u00

Bron: Belga 0 Pakistan heeft vrijdag de zeer populaire videodeeldienst TikTok verboden wegens verspreiding van “immorele inhoud”. Het land blokkeerde eerder om die reden ook al verschillende datingapps, waaronder Tinder en Grindr.

“De applicatie heeft de instructies niet volledig nageleefd, daarom is beslist om TikTok te verbieden in het land”, aldus de Pakistaanse autoriteit voor telecommunicatie in een persbericht. De autoriteit had eerder TikTok twee waarschuwingen gegeven wegens “immorele, obscene en vulgaire” inhoud.

Sinds vanavond is het niet meer mogelijk om TikTok te gebruiken in Pakistan. In een persbericht laat TikTok weten te hopen dat het toch nog tot een akkoord kan komen in Pakistan.