TikTok trekt zich terug uit Hongkong omwille van omstreden veiligheidswet

07 juli 2020

08u46

Bron: Belga 0 De populaire videoapp TikTok trekt zich terug uit Hongkong als gevolg van de omstreden veiligheidswet die sinds kort van kracht is in het gebied. Dat heeft het Chinese moederbedrijf ByteDance bevestigd aan de krant 21 Century Herald.

TikTok heeft altijd gezegd dat het geen gegevens van gebruikers aan China bezorgt. De videoapp kan niet gebruikt worden in China, maar ByteDance moet wel voldoen aan de Chinese wetgeving, waaronder ook de ondersteuning van inlichtingen valt.

TikTok is vooral bij kinderen en jongeren enorm populair, ook in ons land. Met de app kunnen gebruikers korte filmpjes delen. Vaak gaat het om video's waarin 'TikTokkers' playbacken of om grappige filmpjes.

Eerder kondigden internationale internetbedrijven en sociaalmediaplatformen zoals Facebook, WhatsApp, Google, Twitter en Telegram al aan dat ze de gegevens van gebruikers niet meer beschikbaar stellen voor de autoriteiten in Hongkong. Ze zijn naar eigen zeggen bezorgd over de gevolgen voor de mensenrechten van de nieuwe veiligheidswet.

De speciale bestuurlijke regio Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar geniet meer vrijheden dan andere delen van de volksrepubliek. Inwoners kunnen er gebruik maken van onder meer Facebook, Twitter en Google, websites die op het Chinese vasteland geblokkeerd zijn.