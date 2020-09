TikTok-eigenaar vraagt uitstel van verbod door Trump kv

23 september 2020

22u01

Bron: Belga 0 De Chinese techreus Bytedance wil dat de app TikTok voorlopig beschikbaar blijft in appstores in de Verenigde Staten. Via een federale rechter in Washington probeert het bedrijf het door de regering-Trump aangekondigde verbod aan te vechten. TikTok heeft nog tot komend weekend om goedkeuring te krijgen voor de verkoop van zijn Amerikaanse activiteiten. Lukt dat niet dan volgt een verbod.

Het verzoek van Bytedance richt zich in het bijzonder op nieuwe regels van het Amerikaanse ministerie van Handel die aanpassingen aan kernfunctionaliteiten vereisen. Volgens de Chinezen worden buitengewone inspanningen geleverd om aan de eisen van de Amerikaanse overheid te voldoen. Het bedrijf waarschuwt ook voor onherstelbare schade als het verbod ingaat midden november.

Volgens de Amerikaanse overheid verzamelen TikTok maar ook andere Chinese apps te veel gegevens over gebruikers die ze delen met de Chinese overheid. Daardoor zijn ze een gevaar voor de nationale veiligheid van de VS.

President Donald Trump toonde zich eerder tevreden met een TikTok-deal met softwareconcern Oracle en supermarktreus Walmart. Die twee bedrijven stappen samen voor 20 procent in het nieuw opgerichte TikTok Global. Oracle zal daarnaast alle Amerikaanse data van TikTok beheren.

Probleem is echter dat Peking niet akkoord lijkt te gaan met deze overeenkomst. De deal zoals die nu voorligt zou de nationale veiligheid, belangen en waardigheid van China in gevaar brengen, zo klinkt het.