Tikhanovskaja roept EU op verkiezingsuitslag Wit-Rusland te verwerpen kv hla kve

19 augustus 2020

03u41

Bron: ANP, Belga 0 De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaja heeft de Europese Unie opgeroepen om de resultaten van de “frauduleuze” presidentsverkiezingen van 9 augustus niet te erkennen. Die stembusgang bracht Alexander Loekatsjenko voor een zesde keer op rij aan de macht. De regeringsleiders van de EU-landen houden vanmiddag overleg over de gespannen situatie in Wit-Rusland.

In een videoboodschap in het Engels die op YouTube werd gepost zegt Tikhanovskaja dat de Wit-Russische president “alle legitimiteit is verloren” bij de Wit-Russen en de rest van de wereld. “De verkiezingen van 9 augustus waren niet eerlijk en transparant, de resultaten werden vervalst”, zei ze. “Mensen die hun stem gingen verdedigen in de straten van hun steden in heel Wit-Rusland, werden brutaal geslagen, gevangengezet en gemarteld door het regime, dat zich wanhopig vastklampt aan de macht.”

De regeringsleiders van de 27 EU-landen vergaderen woensdag om 12 uur per videoconferentie over de situatie in Wit-Rusland. Vrijdag kondigden ze al gerichte sancties aan tegen Wit-Russische functionarissen die betrokken zijn bij het geweld en de veronderstelde verkiezingsfraude. De digitale top is volgens voorzitter Charles Michel van de Europese raad bedoeld om solidariteit met de Wit-Russische bevolking te betuigen nadat protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko hardhandig werden neergeslagen.

In haar video verwees Tikhanovskaja ook naar de transitieraad die opgericht werd door de oppositie, bedoeld om een vreedzame machtsoverdracht mogelijk te maken. “Die zal onmiddellijk pleiten voor nieuwe, eerlijke en democratische presidentsverkiezingen onder internationaal toezicht”, zei ze.

Loekasjenko staat sinds zijn herverkiezing zwaar onder druk om op te stappen. Dagelijks komen de Wit-Russen op straat om zijn vertrek te eisen. In verschillende economisch belangrijke industrietakken wordt ook gestaakt.

Met een einde aan het geweld, de-escalatie en dialoog kan het land volgens de EU uit de crisis komen. Tussenkomst van andere landen is daarbij niet behulpzaam, is de boodschap die de leiders aan Rusland willen sturen. Moskou heeft positief gereageerd op een verzoek om steun van de Wit-Russische leider.

De EU is al bezig een sanctielijst op te stellen met personen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, de repressie en het vervalsen van verkiezingsresultaten. Hun banktegoeden in de EU zullen worden bevroren en reizen naar Europa wordt hun ontzegd. Ook wordt gewerkt aan een voorstel voor een dialoog tussen het Loekasjenko-regime en de oppositie.



De videotop begint om 12 uur.

