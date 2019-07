Tijgerin met stokken en speren doodgeslagen nadat ze dorpelingen aanvalt ses

26 juli 2019

17u56

Bron: Belga 0 De Indiase politie heeft vrijdag vier dorpsbewoners gearresteerd omdat ze een tijgerin doodsloegen die hen had aangevallen. Plaatselijke functionarissen zeiden dat negen mensen verwond werden door het dier en dat een van hen in het ziekenhuis bezweken was.

De tijgerin had verscheidene mensen aangevallen nadat ze was weggelopen uit het reservaat Pilibhit, in de staat Uttar Pradesh in het noorden van India, preciseerde een plaatselijke magistraat, Vaibhav Srivastava. Tientallen mensen omsingelden het dier toen het hun dorp binnendrong. Ze sloegen het met stokken en speren totdat het dood was, vertelde de magistraat.

De dorpelingen hadden schrik en waren kwaad nadat de tijgerin mensen had aangevallen, voegde de magistraat eraan toe. Drieëndertig mensen die betrokken waren bij het incident, worden gezocht, vier van hen zijn al gearresteerd.

Volgens deskundigen nemen de incidenten tussen mensen en dieren toe door gebrek aan voedsel voor wilde dieren en de verdwijning van hun natuurlijke habitat. In 2018 werden in India ongeveer 30 mensen gedood door tijgers. De dieren waren er in het verleden door stroperij met uitsterven bedreigd, maar volgens een telling van 2014 heeft het land nu meer dan 2.220 tijgers in reservaten.