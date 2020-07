Tijger doodt dierenverzorgster in zoo van Zürich

SVM

04 juli 2020

18u58

Bron: Belga

5

In de dierentuin van Zürich is een dierenverzorgster van 55 jaar gedood door een tijger. Een bezoeker van de dierentuin was rond 13.30 uur getuige van het tragische gebeuren en sloeg alarm. Collega's probeerden de vrouw nog te helpen, maar kwamen te laat. Hoe het incident precies is kunnen gebeuren, wordt nu onderzocht door politie en gerecht.