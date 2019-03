Tijger, beren en apen al twee maanden opgesloten in verlaten dierentuin kg

29 maart 2019

14u19

Bron: La Vanguardia, Daily Mail 3 De dierentuin Parque Zoologico Prudencio Navarro in de Spaanse gemeente Ayamonte sloot twee maanden geleden de deuren. Maar nog steeds zitten er dieren opgesloten in de verlaten zoo. Dat lijken enkele foto’s te bevestigen.

De zoo werd gesloten na klachten van activisten en de dood van enkele dieren in het park. Na de sluiting zou de gemeente, die verantwoordelijk is voor de dierentuin, niet hebben gereageerd op aanbiedingen om de dieren over te brengen naar een andere thuis. Dat wekte argwaan bij de activisten die al langer ijverden om de dierentuin te sluiten.



Nieuwe foto’s lijken nu te bevestigen wat al langer werd gevreesd. Op de foto’s zijn een tijger, meerdere bavianen, beren en herten, schrijft La Vanguardia. De dieren lijken nog steeds opgesloten te zitten in hun kooi.

PROYECTO GRAN SIMIO DENUNCIA LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO DE AYAMONTE EN HUELVA, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNAS LAMENTABLES CONDICIONES DE ABANDONO. https://t.co/vC8o7QvZma pic.twitter.com/LPzryROdO8 Proyecto Gran Simio(@ ProyectoGranSim) link

Volgens Pedro Terrados, woordvoerder van Spaanse dierenrechtenorganisatie El Proyecto Gran Simio, leven de dieren in erbarmelijke omstandigheden. “De zoo is één grote verlaten chaos, met depressieve dieren die niet worden opgevolgd door dierenartsen.”



Het water in hun kooien werd niet ververst en het is niet duidelijk wie de dieren eten geeft, voegt hij toe. “Wie zou hen eten geven? Hoe? Welk dieet? Hoeveel vitaminen aan elke soort? Welke controle hebben ze? Geen enkele. We weten niets.”

Petitie

Hij laat ook weten dat de dierentuin na de stopzetting niet werd afgesloten. Er wordt gevreesd dat de dieren kunnen ontsnappen door het gebrek aan toezicht.



De organisatie dringt nu aan bij de gemeente om ook de laatste dieren in veiligheid te brengen en de dierentuin effectief te sluiten. Een online petitie werd al een duizendtal keer ondertekend.