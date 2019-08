Tijdlijn van drie moorden en klopjacht op twee Canadese tieners Joeri Vlemings

07 augustus 2019

21u54

Bron: Global News, Vancouver Sun, CTV 2 De lichamen van de 19-jarige Kam McLeod en de 18-jarige Bryer Schmegelsky zijn meer dan waarschijnlijk gevonden. Eerst werden ze als vermist beschouwd maar sinds 23 juli zocht de Canadese politie hen actief voor drievoudige moord. Een overzicht van de criminele feiten en de klopjacht op de twee jonge moordverdachten.

12 juli: De twee boezemvrienden Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) verlaten Port Alberni in British Columbia om naar Whitehorse in Yukon te trekken, op zoek naar werk. (1 op de kaart)

13 juli: De Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin, Chynna Deese (24), zijn door een bewakingscamera gefilmd aan een tankstation in Fort Nelson in British Columbia. Ze tanken er Fowlers blauwe bestelwagen vol. Volgens hun familie was het koppel op rondreis door Canada. Fowler woonde en werkte in British Columbia. (2)

14 juli: Autopech voor het koppel, op zo’n 20 km ten zuiden van Liard Hot Springs (British Columbia), op autosnelweg 97. Heel wat passanten - onder wie iemand die hen aansprak - zagen de pechvogels aan de kant van de weg staan. (3)

15 juli: Lucas Fowler en Chynna Deese worden dood teruggevonden bij de blauwe bestelwagen, waarvan de achterruit aan diggelen lag. De twee werden afgemaakt met kogels.

18 juli: Kam McLeod en Bryer Schmegelsky houden een koffiestop aan de winkel Cassiar Mountain Jade ten noorden van Dease Lake. Iemand herkent hen en hun rode wagen en belt de politie. Op dat moment waren de twee nog geen moordverdachten, maar werden ze als vermist beschouwd. De bewakingscamera filmde hen. (4)

19 juli: De twee laten hun rood-grijze Dodge pickuptruck brandend achter aan een brug op snelweg 37, 50 km ten zuiden van Dease Lake. Op twee kilometer van de wagen treft de politie het lijk van een onbekende man aan. Later zou blijken dat het om de 64-jarige Leonard Dyck gaat, een botanist verbonden aan de universiteit van British Columbia. (5)

21 juli: Volgens de politie werden de verdachten ‘s morgens rond 9u30 gespot in de buurt van Cold Lake in Alberta. Een lokale bewoner schoot de twee naar eigen zeggen ter hulp toen hun Toyota RAV4 kwam vast te zitten in de modder. De man vernam pas later die dag dat de kameraden uit Port Alberni gezocht werden voor moord. Die zondag werd het duo ook gezien in Meadow Lake in Saskatchewan. De politie bestempelt hen nu als “gewapend en extreem gevaarlijk” en geeft foto’s van hen vrij genomen in Meadow Lake. (6-7)

22 juli: De Royal Canadian Mounted Police bevestigt dat Deese en Fowler overleden aan schotwonden. Agenten van Tataskweyak Cree Nation bij Split Lake beweren McLeod en Schmegelsky te hebben tegengehouden tijdens een routinecontrole op alcoholbezit, wat verboden is in het reservaat. De twee werden toen nog niet gezocht voor moord. (8)

23 juli: McLeod en Schmegelsky zijn officieel niet langer vermist maar worden nu wél verdacht van drievoudige moord. Ze werden het laatst gezien in het noorden van Saskatchewan. Volgens de RCMP bevinden de twee zich in Manitoba, waar ze in het dorpje Gillam gezien werden. Het volk wordt gevraagd waakzaam te zijn en verdachte zaken meteen te rapporteren aan de politie. Opnieuw laten de twee hun vluchtwagen - de Toyota RAV4 - uitgebrand achter nabij het Fox Lake Cree Nation-reservaat van Bird, op 55 km van Gillam. (9-10)

24 juli: McLeod en Schmegelsky worden officieel beschuldigd van de moord op Leonard Dyck uit Vancouver.

25 juli: De politie bevestigt dat de twee tieners het laatst - twee keer - gezien werden in Gillam (Manitoba). Vermoed wordt dat ze daar nog altijd zijn, omdat er geen aangifte werd gedaan van gestolen wagens in de buurt. De klopjacht focust zich op de dicht beboste wildernis rond Gillam.

28 juli: De RCMP kondigt aan dat ze twee mannen, van wie de beschrijving overeenkomt met de verdachten, op het spoor is in York Landing. Het dorp werd uitgekamd, zonder resultaat. (11)

30 juli: De Manitoba RCMP kan de waarneming van de twee verdachten in York Landing niet bevestigen en trekt zich terug uit het dorp om terug te keren naar Gillam en omgeving. Meer dan 500 huizen in Gillam werden doorzocht. De politie kreeg ook bijstand vanuit de lucht van militaire vliegtuigen. Er werd 11.000 km² uitgekamd, maar niets wijst erop dat de twee verdachten het gebied rond Gillam hebben verlaten. (9)

31 juli: RCMP kondigt aan minder middelen in te zetten in de zoektocht naar de twee voortvluchtige tieners. Ook het leger houdt zijn vliegtuigen voorlopig aan de grond. De politie blijft nog wel aanwezig in en rond Gillam, maar met minder manschappen.

4 augustus: Bij Gillam wordt een zwaar beschadigde roeiboot teruggevonden. Het vermoeden bestaat dat de twee voortvluchtige moordverdachten de roeiboot gebruikten om uit handen te blijven van de politie.

7 augustus: De Canadese politie vindt in het noorden van de provincie Manitoba “verschillende voorwerpen” gevonden die “direct kunnen gelinkt worden” aan de twee Canadese tieners. Later op de dag worden hun vermoedelijke lichamen gevonden.