TIJDLIJN. Spiraal van geweld tussen Iran en Verenigde Staten

TT

08 januari 2020

12u37

0

Met de raketaanvallen op Amerikaanse bases in Irak, is de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig hoogtepunt gekomen. Al maandenlang zitten beiden landen in een spiraal van geweld, die zich vooral in buurland Irak afspeelt. Bekijk hier op de tijdlijn hoe het zo ver is kunnen komen.