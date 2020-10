TIJDLIJN. De markantste uitspraken van Trump over het virus: “Corona zal op een dag miraculeus verdwijnen” SVM

02 oktober 2020

12u01

Bron: USNews.com 10 Donald Trump is besmet met het virus dat hij zelf maandenlang minimaliseerde. In deze tijdlijn diepen we enkele opmerkelijke uitspraken op die hij ooit deed over corona en reconstrueren we zijn activiteiten van de voorbije dagen.

22 januari aan CNBC: “We hebben het volledig onder controle. Het gaat om één persoon die vanuit China ons land binnengekomen is. Geen probleem dus.”

24 januari in een tweet: “China werkt heel hard om het coronavirus in bedwang te houden. De Verenigde Staten appreciëren hun inspanningen. Ik wil in het bijzonder president Xi bedanken voor de duidelijkheid die hij verschaft. Het komt allemaal goed.”

23 februari aan journalisten: “We zitten er bovenop. We hebben alles onder controle in dit land.”

27 februari in het Witte Huis: “Op een dag zal het coronavirus miraculeus verdwijnen.”

10 maart na een ontmoeting met Republikeinse senatoren: “Dit kwam onverwacht. De hele wereld is getroffen, maar we gaan er goed mee om. Blijf gewoon kalm, het zal verdwijnen.”

15 maart tijdens een persbriefing in het Witte Huis: “Dit is een heel besmettelijk virus, maar we hebben het perfect onder controle.”

18 maart in een tweet: “Ik heb het Chinese virus altijd heel ernstig genomen. Ik heb de grenzen met China heel vroeg gesloten, tegen de zin van bijna iedereen.”

3 april tijdens een persbriefing van het Witte Huis: “Iedereen mag zelf beslissen of hij een mondmasker draagt. Ik kies ervoor om het niet te doen. Als ik presidenten, premiers, dictators of koningen moet groeten, wordt dat een vreemd zicht. Als mensen een sjaal willen gebruiken, mogen ze dat natuurlijk ook. Die stof is in veel gevallen zelfs dikker.”

23 april tijdens een persbriefing van het Witte Huis: “Ontsmettingsmiddel schakelt het virus in één minuut uit. Bestaat er misschien een manier waarop we zoiets zouden kunnen doen door het te injecteren? Een soort van reiniging? Het zou interessant zijn om dat te controleren.” De president benadrukte nadien dat zijn opmerkingen “sarcastisch” bedoeld waren.

19 mei: “Veel mensen die in de frontlinie werken, slikken (het malariamedicijn; nvdr) hydroxychloroquine.”

21 mei tijdens een bezoek aan een Ford-fabriek: “Ik droeg stiekem een masker, maar wilde niet dat de pers dat zag. Dat plezier wilde ik hen niet gunnen.”

22 mei: “We zullen de brandjes blussen, maar we gaan het land niet op slot doen.”

5 juli: “Nu hebben we bijna 40 miljoen mensen getest. Daardoor zien we dat het virus in 99 procent van de gevallen ongevaarlijk is.”

12 juli, de dag waarop hij voor het eerst in het openbaar een mondmasker droeg: “In een ziekenhuis is het geen slecht idee om een mondmasker te dragen. Zeker als je met soldaten praat die nog maar net een operatie achter de rug hebben.”

21 juli tijdens een persbriefing van het Witte Huis: “We vragen om mondmaskers te dragen als de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Ze hebben een effect en alle kleine beetjes helpen. Ik zal er met plezier zelf één dragen.”

29 september: Trump reist naar Cleveland voor het presidentiële debat, samen met onder meer zijn adviseur Hope Hicks. Hij en rivaal Joe Biden worden vooraf getest en houden de nodige afstand van elkaar. De kinderen van Trump en zijn stafleden zitten zonder mondmasker in de zaal.

29 september tijdens het presidentiële debat: “Ik draag een mondmasker als het nodig is, maar ik overdrijf niet zoals Joe Biden. Telkens als je hem ziet, draagt hij er één. Zelfs als hij op zestig meter afstand staat, zou hij een kolossaal exemplaar gebruiken.”

29 september tijdens het presidentiële debat: “Tot nu toe hebben mijn verkiezingsrally’s geen probleem opgeleverd. Ze gaan meestal buiten door, volgens experts maakt dat een groot verschil.”

30 september: Trump reist naar Minnesota om geld in te zamelen voor zijn campagne en een verkiezingsrally te houden. Opnieuw vergezelt Hicks hem, ze stappen samen in een helikopter. Tijdens een vlucht met de Air Force One voelt ze zich niet lekker en zondert ze zich af.

1 oktober: Hicks test positief op het coronavirus. Trump vliegt naar zijn buitenverblijf in New Jersey voor een nieuwe geldinzameling. ‘s Avonds geeft hij op Fox News mee dat hij en Melania zullen getest worden.

2 oktober: Trump laat in een tweet weten dat hij en de First Lady effectief besmet zijn. Ze gaan samen in quarantaine in het Witte Huis.

