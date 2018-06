TIJDLIJN: Achtbaanrit naar de historische top Trump-Kim TT

12 juni 2018

10u04

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de nationale veiligheidsadviseur van Donald Trump, John Bolton, hebben verschillende benaderingen gevolgd in de aanloop naar de historische top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. Hieronder volgt een tijdlijn van gebeurtenissen bij de voorbereidingen voor de historische bijeenkomst, de eerste tussen een zittende Amerikaanse president en een Noord-Koreaanse leider:

• Paasweekend (eind maart/ begin april): Pompeo, toen nog CIA-directeur en beoogd minister van Buitenlandse Zaken, reist in het geheim naar Noord-Korea en voert gesprekken met Kim over de geplande top met Trump. De reis wordt op 17 april bekend gemaakt.

• 9 mei: Noord-Korea laat drie Amerikaanse gevangenen vrij en geeft ze mee met Pompeo. Die brengt als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, een tweede bezoek aan Noord-Korea, waar hij opnieuw Kim ontmoet.

• 13 mei: Bolton suggereert in Amerikaanse tv-interviews dat het Libië-model van eenzijdige ontwapening moet worden nagestreefd om Noord-Korea ertoe te brengen zijn kernwapenprogramma te staken.

• 16 mei: In een verklaring die dreigt met de terugtrekking uit de top, bespot Kim Kye Gwan, de eerste onderminister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea, de suggestie van Bolton van het Libië-model als "absurd".

• 17 mei: Trump probeert Kim te kalmeren, zeggend dat hij niet op zoek is naar een benadering in Libische stijl voor Noord-Korea en dat de veiligheid van Kim gegarandeerd wordt bij elke deal.

• 24 mei: Trump annuleert de geplande top met Kim en haalt de "open vijandigheid" van Pyongyang aan, nadat Noord-Korea een dreigement herhaalde zich terug te trekken uit de top en waarschuwde dat het voorbereid was op een nucleaire confrontatie met Washington indien nodig.

• 25 mei: Trump zegt dat de Verenigde Staten "productieve gesprekken voeren" over het herstel van de top nadat Noord-Korea een verzoenende verklaring heeft afgelegd waarin staat dat het open blijft voor gesprekken.

• 30 mei: Pompeo en de hooggeplaatste Noord-Koreaanse functionaris Kim Yong Chol beginnen twee dagen van gesprekken in New York om de locatie voor de top te bepalen.

• 1 juni: Trump ontvangt Kim Yong Chol, die arriveert in het Witte Huis met een brief van Kim Jong-un. Na gesprekken, waaraan Bolton niet deelnam, zegt Trump dat de top doorgaat en hij Kim op 12 juni in Singapore zal ontmoeten.

• 12 juni: De langverwachte top in Singapore gaat door. De resultaten zijn beter dan wie ook ooit had kunnen vermoeden, aldus Trump. Beide leiders ondertekenen een gemeenschappelijke verklaring.