Tijdens zomerkamp in Elzas leren klimaatactivisten hoe ze burgerlijk ongehoorzaam kunnen zijn KVE

09 augustus 2019

11u24

Bron: Die Welt 36 Hoe word je klimaatactivist? Ongeveer duizend mensen leren alle kneepjes van het vak tijdens een zomerkamp in de Elzas. Mensenkettingen, zitblokkades, weerstand bieden: het wordt allemaal aangeleerd aan zij die willen opkomen voor het klimaat.

Burger- en milieubewegingen zoals Alternatiba, ANV-COP21 en Les Amis de la Terre organiseren het twaalfdaagse kamp tijdens de zomervakantie. Zowel jongeren als gepensioneerden en families zijn naar Kingersheim in de Elzas afgezakt om allerlei cursussen te volgen. Nog tot zondag vinden er zo’n 300 workshops plaats.

Eén van de deelnemers is Christine, een gepensioneerde Franse vrouw die al maandenlang de straat opgaat om te strijden voor een doeltreffend klimaatplan. “Ik kan niet meer in de spiegel kijken als ik nu niets onderneem”, legt ze uit aan de Duitse krant Die Welt.

De deelnemers krijgen onder meer dé kerncompetenties van een klimaatactivist aangeleerd zoals acties plannen, crowdfunding-campagnes organiseren, contacten leggen met de media en politici. Maar sommige workshops gaan de militante tour op. Activisten in spe leren hoe ze doeltreffend robuuste menselijke kettingen en sit-ins kunnen organiseren tijdens betogingen.

Rollenspel

Een hoogtepunt tijdens het kamp vormt volgens de organisatoren een rollenspel waarbij de burgerlijke ongehoorzaamheid van de deelnemers wordt gestimuleerd. Zo komen ze tijdens het rollenspel in het verweer tegen de politie.

Drie jaar geleden werd het eerste klimaatkamp georganiseerd en sindsdien is de interesse alleen maar gegroeid. In 2016 namen er 300 mensen deel en nu is dat aantal al verdrievoudigd.

De bijeenkomst van de G7 in Biarritz eind augustus is voor de deelnemers het uitgelezen moment om de aangeleerde technieken in praktijk te brengen en daar kijken ze reikhalzend naar uit.

Ook Christine zal van de partij zijn. Ze zal dan wel niet het voortouw nemen tijdens de protesten, maar ook zij vindt dat er meer drastische acties moeten komen. “De acties die we in het verleden deden, zijn niet meer voldoende om de wereld wakker te schudden.”