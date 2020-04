Tijdelijke werkloosheid stagneert in Duitsland JG

22 april 2020

14u52

Bron: Belga 0 Het aantal bedrijven die in Duitsland tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers hebben aangevraagd, is vorige week niet langer gestegen. Dat blijkt uit gegevens van het Bondsagentschap voor Arbeid.

Op 20 april hadden 718.000 ondernemingen in Duitsland een aanvraag ingediend voor tijdelijke werkloosheid. Het gaat zelfs om 7.000 bedrijven minder dan de week voordien, maar dat komt omdat een aantal dubbele aanvragen - sommige bedrijven dienden die zowel met de post als digitaal in - uit de statistieken zijn gezuiverd.

Volgens het Bondsagentschap voor Arbeid gaat het nu dus om een stagnering van de aanvragen. Op dit moment maakt zowat een derde van de 2,2 miljoen bedrijven die een beroep kunnen doen op de maatregelen, gebruik van tijdelijke werkloosheid. Eerder gaf het agentschap al te kennen dat, in tegenstelling tot bij de financiële crisis in 2008 en 2009, nu vooral kleinere bedrijven naar tijdelijke werkloosheid grijpen.

Over hoeveel werknemers er in totaal getroffen zijn, communiceert het agentschap pas eind volgende week. Het huidige record dateert uit mei 2009, toen in Duitsland meer dan 1,44 miljoen mensen tijdelijk werkloos waren.