Tijdelijk staakt-het-vuren in Oost-Ghouta houdt niet stand: "Onmogelijk om hulpkonvooien te sturen" TT ADN

27 februari 2018

08u42

Bron: Belga, ANP 1 Ondanks een door Rusland gelast staakt-het-vuren dat vijf uur moet duren was Oost-Ghouta dinsdag het toneel van raids en raketbeschietingen. Dat heeft de VN en het in Groot-Brittannië gevestigd Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gemeld.

De VN hebben dinsdag bevestigd dat de gevechten zijn hernomen in Oost-Ghouta nabij de Syrische hoofdstad Damascus."Wij stellen vast dat de gevechten voortduren terwijl ik met u praat. Dit maakt het sturen van hulpkonvooien onmogelijk", zei Jens Laerke, woordvoerder van het Bureau voor de Coordinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) in Genève.

Corridor

Burgers die Oost-Ghouta via een humanitaire corridor wouden verlaten, konden dat niet. Bij de corridor nabij Vafidin is er sprake van mortiergeschut. Dat heeft Viktor Pankov, hoofd van de groep die de "de-escalatiezone" in het gebied controleert, gezegd.

Volgens de generaal is er "intens geschut" vanwege "militanten" aan de gang en hebben geen burgers de stad verlaten. Eerder meldde het officiële Syrische persbureau Sana dat militanten van het met al-Qaida verbonden Jabhat al-Nusra Front het vuur op de corridor hebben geopend.

Aanhoudende beschietingen

Het SOHR stelt dat in de eerste twee uur van de "humanitaire pauze" mortiergranaten zijn ingeslagen in de steden Doema, Harasta en Misraba. Naar verluidt zouden helikopters bomvaten hebben gedropt. Activisten gewagen van sporadisch artilleriegeschut.

Volgens de Arabische nieuwszender hebben Syrische gevechtstoestellen meerdere aanvallen uitgevoerd op Oost-Ghouta. De toestellen bestookten ook de steden Doema en Harasta. Twee mensen kwamen om, onder wie een vrouw. Meerdere anderen raakten gewond, aldus de hulporganisatie Witte Helmen.

Bestand

De Russische president Vladimir Poetin lastte gisteren een dagelijks humanitair bestand van 8 tot 13 uur Belgische tijd. De tijdelijke gevechtspauze zou meerdere dagen gelden. Die pauze in de vijandelijkheden moet hulpverlening voor de noodlijdende mensen in de regio mogelijk maken. Een corridor zou burgers moeten toelaten weg te raken.

Het voorgestelde bestand leek aanvankelijk te slagen. Overal in de door het Syrische leger belegerde streek Oost-Ghouta zwegen de wapens vanmorgen. Critici vinden dat het staakt-het-vuren veel te kort duurt. Daarbovenop hebben mensen schrik voor het regeringsleger wanneer zij de stad verlaten.

Moskou en Damascus hebben erop gewezen dat de strijders burgers als menselijk schild gebruiken en beelden van gewonde burgers verspreiden om internationaal sympathie te werven. Ook zijn veel mensen door de strijders gegijzeld.

In Oost-Ghouta zijn bijna 400.000 mensen bijna volledig van de buitenwereld afgesloten. Oost-Ghouta onderging de voorbije negen dagen de zwaarste aanvalsgolf sinds het begin van de burgeroorlog zeven jaar geleden. Volgens het SOHR heeft het laatste offensief aan minstens 560 burgers het leven gekost. Zaterdag had de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een onmiddellijk staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië gelast. Maar dit bleef dode letter.