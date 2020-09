Tijdcapsule uit 1873 ontdekt in spouwmuur van Joods Museum in Manchester jv

25 september 2020

13u05

Bron: The Guardian 0 Een tijdsdocument van twee eeuwen geleden is opgedoken bij de renovatie van de oudste nog bestaande synagoge in het Britse Manchester. Diep verscholen in de spouwmuur van wat nu het Joods Museum is, zat een glazen pot, met de lakzegel nog intact. Een heuse tijdcapsule, die er 150 jaar geleden werd ingegraven.

De tijdcapsule lag verborgen naast de kamer met de Thorarollen, samen met papieren van de synagoge, kranten en enkele oude munten. Uit eerdere notulen van de synagoge blijkt dat de capsule er in de hoeksteen van het originele gebouw is gelegd rond 1873.

Dat gebouw is de oudste nog bestaande synagoge van Manchester en geldt als “een van de hoogtepunten van de Victoriaanse gotische architectuur van het land”, volgens het bestuursorgaan English Heritage. Het werd gebouwd in Moorse stijl door Joodse katoenhandelaars uit Spanje en Portugal. Omdat de plaatselijke joodse bevolking in de jaren 70 wegtrok uit de regio, werd de synagoge overbodig. In 1984 kreeg het gebouw een tweede leven als het Manchester Jewish Museum. Het is het enige Joodse museum in Engeland buiten Londen. Het huisvest meer dan 30.000 voorwerpen, van persoonlijke brieven en foto’s tot Thorarollen die tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen werden voor de nazi’s. Vorig jaar in juni ging het museum dicht voor een ambitieuze renovatie van 5,5 miljoen euro die bijna twee jaar zou duren.

De ontdekking van de tijdcapsule komt aan de vooravond van Jom Kipoer of Grote Verzoendag, de belangrijkste en heiligste dag in het jodendom. De feestdag loopt dit jaar van de zonsondergang op 27 september tot de zonsondergang op 28 september. Het museum hoopt uit de tijdsdocumenten te leren hoe het er aan toeging toen het gebouw nog dienst deed als synagoge. Destijds was het gelegen in een levendige Joodse wijk, met vele inwoners die afkomstig waren van het Iberische schiereiland. Het is de bedoeling dat de inhoud van de glazen koker in het museum zal worden tentoongesteld na de heropening in de lente volgend jaar. Het vernieuwde museum moet dan het bezoekersaantal optrekken van tien- naar veertigduizend.