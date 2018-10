Tijd dringt voor FBI-onderzoek naar Kavanaugh en Christine Ford nog niet verhoord AW

03 oktober 2018

08u56

Bron: BBC News 0 Het FBI-onderzoek dat gevoerd wordt naar dat het seksueel wangedrag van kandidaat-rechter Brett Kavanaugh is intussen enkele dagen aan de gang. Toch is hoofdaanklager Christine Blasey Ford nog niet verhoord. Haar advocaten benadrukken dat ze nogmaals gehoord moet worden, al vermoeden Amerikaanse media dat dat niet meer zal gebeuren.

Fords advocaten rustten niet op hun lauweren en schreven alvast een misnoegde brief, gericht aan de FBI-directeur Christopher Wray. Daarin merken ze op dat het alweer vijf dagen geleden is dat de achtergrond van Christine Blasey Ford, een professor psychologie, werd gecheckt. En de tijd dringt.



"Het is ondenkbaar dat de FBI een grondig onderzoek zou kunnen uitvoeren naar de beschuldigingen van professor Ford zonder haar, Kavanaugh of de getuigen te verhoren die we identificeerden in onze brieven aan u", noteren Fords advocaten in hun brief.

NEW: Attorneys for Dr. Ford, in letter to FBI Director Chris Wray:



Gebrek aan respons

Verder hekelen ze het gebrek aan reactie. Ze boden hen aan om hun cliënte te verhoren, stuurden hen een reeks e-mails en brieven met bewijsmateriaal, maar een antwoord bleef uit.



Ze besluiten hun brief met het volgende: “We horen net via de media dat de FBI helemaal niet van plan is om professor Ford of Kavanaugh te interviewen. We hopen dat de berichtgeving incorrect is.”

Ook derde slachtoffer niet verhoord

De advocaten werden voor het eerst onrustig toen de FBI zelf bekendmaakte dat ze hun onderzoek kunnen afronden voor hun deadline aanstaande vrijdag. Meer zelfs. Volgens de Wall Street Journal zou het vandaag ergens besloten kunnen worden. In dat geval is enkel het tweede slachtoffer, Deborah Ramirez, verhoord zijn. Eerder verbood het Witte Huis al om het derde slachtoffer, Julie Swetnick, te ondervragen.