Tiffany (38) kreeg begin dit jaar een verkoudheid. Nu leeft ze voort zonder armen en benen

30 maart 2018

08u21

Bron: Daily Mail, GoFundMe, Fox News 0 Het leven Tiffany King (38), moeder van zes kinderen, zag er begin dit jaar nog helemaal anders uit. Midden januari kreeg ze een verkoudheid. Die verergerde plots en ze belandde in een coma. Vandaag gaat ze door het leven met geamputeerde armen en benen.

"Natuurlijk zijn er dagen dat ik me afvraag: God, waarom is mij dit overkomen?", zegt Tiffany, die met haar verloofde Moe Fonohema in de Amerikaanse staat Utah woont. "Maar ik ben blij dat ik nog leef." Midden januari werd de tandtechnicus door haar vriend naar spoed gebracht. Ze had een verkoudheid. Maar omdat ze al langer medicatie nam die haar immuunsysteem aantastte, werd haar situatie plots veel erger.

De verkoudheid ging over in een bacteriële en virale longontsteking, waardoor ze in coma belandde. Ze ontwikkelde ook sepsis, een ernstige bloedvergiftiging die tot orgaanfalen kan leiden. Terwijl ze in coma lag en werd behandeld werd voor de longontsteking, begonnen haar lever en nieren te falen. Haar overlevingskansen liepen op enkele dagen terug van 70 naar 30 en uiteindelijk 15 procent. "Artsen vertelden dat we ons moesten voorbereiden op het einde", vertelt haar verloofde.

Om de sepsis te behandelen, gaven de artsen de vrouw Levofed, een medicijn dat de lage bloeddruk tegenging door bloed van de ledematen naar de organen af ​​te leiden, zodat die konden blijven functioneren. Daardoor was er wel een gebrek aan bloedstroom naar haar armen en benen. "Toen ik uit coma ontwaakte, kreeg ik te horen dat een viervoudige amputatie nodig was om te kunnen overleven", vertelt Tiffany. "Als dat nodig was om in leven te kunnen blijven, dan maar zo. Ik twijfelde geen seconde. Ik heb gelukkig veel mensen die me steunen."

Ziekte van Bechterew

De vrouw had uiteraard ook al een medische voorgeschiedenis. Toen Tiffany in de twintig was, werd bij haar de ziekte van Bechterew vastgesteld, een chronische ontsteking van de gewrichten in de wervelkolom. Om die ziekte te behandelen, begon ze Humera te gebruiken. Dat is een ontstekingsremmer die het imuunsysteem verzwakt. Daardoor kon haar verkoudheid op korte tijd plots veel erger worden.

In het ziekenhuis probeert Tiffany nu te leren hoe ze dagdagelijkse taken kan uitvoeren zonder de hulp van haar handen. Ondertussen proberen familie en vrienden ervoor te zorgen dat thuis alles in gereedheid wordt gebracht om ze ze comfortabel als mogelijk op te vangen. Ze zetten ook een GoFundMe-pagina op om geld in te zamelen. De prothesen voor armen en benen die ze nodig heeft, kosten ongeveer 300.000 dollar en daar komt haar verzekering niet in tussen. Tot nu toe is al meer dan 100.000 dollar ingezameld.

Ondanks haar penibele situatie, kijkt Tiffany hoopvol naar de toekomst. "In het najaar wil ik trouwen", zegt ze. Dan hoopt ze met haar verloofde naar het altaar te kunnen wandelen. Samen hebben ze zes kinderen: drie van haar, twee van hem en een kind dat ze samen adopteerden. "Ik moet wel positief blijven", zegt Tiffany. "Met armen en benen of zonder", voegt haar verloofde Moe toe. "Ik ben hier voor haar. Ik hou van haar. Ze was bang hoe dat na de amputatie zou zijn, maar er is niets veranderd."